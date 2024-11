Wetter in NRW: Wintereinbruch? Experte spricht Klartext – „Vorsicht, Vorsicht“

In den vergangenen Wochen wurde viel über einen möglicherweise bevorstehenden Wintereinbruch spekuliert. Doch bis jetzt ist nicht wirklich etwas passiert. Die Temperaturen sind weder plötzlich abgerutscht, noch liegt überall Schnee in NRW. Das Wetter scheint eher zu stagnieren.

Doch jetzt macht Wetter-Fachmann Dominik Jung eine entscheidende Entdeckung, die alles auf den Kopf stellen könnte.

Wetter in NRW: Alles beim Alten

Zuletzt hieß es noch, uns würde innerhalb der kommenden Tage ein wahrer Wintereinbruch bevorstehen. Sogar von Schnee war die Rede. Das ist jedoch alles reinste Spekulation, stellt Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei „wetter.net“, nun klar. „Als hätte man aus den Prognosen von vor rund neun Tagen nichts gelernt, wird wieder schon hier und da wild über den Winter spekuliert.“

Damals wurde bereits für das erste Novemberwochenende Schnee und Kälte vorausgesagt. „Gekommen ist dann letztlich rein gar nichts.“

Wie hier bereits berichtet: Wetter in NRW: November-Prognose erneut gekippt – Experte überrascht

Was die aktuellen Modelle zeigen, sieht schon wieder ganz anders aus. Zwar erwarten und ab und an kältere Luftmassen, vielleicht sogar Schnee, „allerdings springen die Berechnungen im 6-Stunden-Takt wild hin und her.“ Jung stellt fest: „Daher macht es wenig Sinn darüber zu spekulieren“. Drum warnt er auch vor weiteren Spekulationen: „Vorsicht, Vorsicht“.

Wetter in NRW bleibt stabil

Laut aktueller Prognose des GFS-Modells bleibt es in den kommenden sieben Tagen trocken, Ähnliches weisen auch das deutsche und europäische auf. Da ist kaum Niederschlag, geschweige denn Schnee zu sehen. Bei den aktuellen Temperaturen (am Montag, 4. November, noch 18 Grad in Wuppertal und 16 Grad in Düsseldorf) auch kaum zu erwarten.

Weiterhin beherrscht der hohe Luftdruck NRW und beschert uns viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad, am Wochenende dann auch mal nur 10 Grad. Das sind dann auch mal passende Temperaturen für einen November, der allerdings ungewöhnlich trocken werden könnte.

Mehr Themen:

Bis zum 20. November ist kaum Niederschlag zu verzeichnen. „Da muss man wirklich die Lupe nehmen“, sagt Jung mit Blick auf die Ensemble-Prognose. Da in puncto Niederschlag auch Schneefall mit einberechnet wird, scheint eine erste Schneedecke im November „unwahrscheinlich“. Stattdessen bleibt die Wetter-Lage weiterhin stabil.