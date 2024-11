Movie Park macht es offiziell- und erfüllt Winter-Besuchern DAMIT einen großen Wunsch

„Movie Park’s Hollywood Christmas“ geht in die zweite Runde. Nach der Premiere im vergangenen Winter will der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen.

Dabei wollen die Verantwortlichen auf einige bewährte Elemente setzen. Doch der Movie Park hat auch erneut investiert – und geht in einigen Bereichen auf die Wünsche seiner Gäste ein. Hier erfährst du, was dich bei der Weihnachts-Edition 2024 erwartet.

Movie Park: 80.000 Lichter im Winter 2024

Über 800.000 Lichter! Durch neue Beleuchtung werden die vier Themenbereiche im Movie Park zwischen dem 29. November 2024 und dem 6. Januar 2025 an insgesamt 23 ausgewählten Tagen in noch größerem Glanz erstrahlen. Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch bei der diesjährigen Ausgabe die Winter-Show „A Magical Christmas Tale“ mit Illusionist Christian Farla geben – dieses Mal mit einem kleinen Update, kündigt eine Movie-Park-Sprecherin an.

Ohnehin haben alle Beteiligten an Stellschrauben gedreht, um das Erlebnis für die Besucher noch runder zu machen. So werde die winterliche Parade erweitert, das „Meet Santa & Friends“ im Western Saloon weiterentwickelt und eine neue Abschlussshow mit Feuer-, Laser- und Lichteffekten angeboten.

Mehr Attraktionen im Movie-Park-Winter

Neben den bewährten Highlights wie Eislaufen, Eisstockschießen oder der Cookie-Fabrik für Kinder wird dieses Jahr auch der hintere Bereich des Parks („Santa Monica Pier“) für gemütliche Weihnachtsspaziergänge geöffnet sei – auf vielfachen Wunsch der Besucher. Denn so ist ein Rundkurs durch den Freizeitpark möglich.

Ebenfalls auf vielfachen Wunsch von Gästen wird dieses Jahr auch die Holzachterbahn „The Bandit“ ins Programm genommen. Der Movie Park weist aber darauf hin, dass die Öffnung von Fahrgeschäften abhängig von den Witterungsverhältnissen ist. Denn ab bestimmten Temperaturgrenzen dürfen Fahrgeschäfte aus Sicherheitsgründen nicht öffnen. Doch gerade dann dürfte die weihnachtliche Stimmung im Movie Park erst richtig Fahrt aufnehmen.