Movie Park stellt neues Konzept vor – vor allem DIESE Besucher sollten genau hinschauen

Bald sind wieder viele kleine Gespenster, Hexen, Werwölfe und viele andere gruselige Gestalten unterwegs – was gemeint ist? Halloween natürlich! Und dabei wollen sich weder Groß noch Klein das schaurige Treiben rund um Kürbisse und Süßigkeiten entgehen lassen.

Dabei ziehen die Verkleideten längst nicht mehr nur um die Häuser – viele fahren auch nach Bottrop, genauer gesagt zum Movie Park. Aber nicht, um verkleidet Achterbahn zu fahren, nein, auch zum Feiern reisen Tausende von Menschen an. Genau dafür stellt der Park jetzt ein neues Konzept vor.

Movie Park: Grusel-Programm für Groß und Klein

„Wer hat an der Uhr gedreht, ist schon wieder Gruselzeit?“, wird so mancher Halloween-Fan bald aus voller Kehle singen, denn in weniger als zwei Wochen ist es wieder so weit! Dann wird wieder verkleidet und gespukt. Und auch der Movie Park folgt einer langjährigen Tradition und lädt zum Gruselfest ein.

„Für alle Horrorfans haben wir auch dieses Jahr ein passendes Entertainment-Programm auf die Beine gestellt“, verrät auch Geschäftsführer Thorsten Backhaus laut „freizeitparkinfos.de“.

Die Großen können sich über zahlreiche Illustrationen und Programme freuen. Und die Kleinen? Kein Grund zur Traurigkeit – auch dafür hat sich der Movie Park etwas einfallen lassen. Das verriet der Freizeitpark auf seiner offiziellen Facebook-Seite. So wurde offenbart, dass „auch unseren kleinen Gästen in der Halloween-Zeit ein filmreifes Programm“ geboten wird.

„Zahlreiche Aktionen“: Movie Park offenbart Halloween-Familien-Konzept

Weiter hieß es: „Mit einem neuen Konzept ist fortan im Nickelodeon LAND, im Bereich des ‚Fairy World Spin‘ und der „Teenage Mutant Ninja Turtles: License to Drive“ Attraktion“ Halloween-Aktion zu erwarten. „Hier gibt es für alle 4- bis 11-jährigen Halloween-Fans zahlreiche Aktionen zu entdecken.“ Ebenfalls wurde versprochen, dass „eine choreografierte, interaktive Familienshow mit den beliebten TV-Helden von Nickelodeon“ auf dem Programm steht.

Mit dabei sind nicht nur die PAW Patrol, sondern auch SpongeBob Schwammkopf und viele andere. Und das alles noch bis zum 10. November.

Also für alle, die Kinder haben, Rucksack packen und Kostüm herausholen. Denn jetzt kann man sich auch im Movie Park gruseln und nebenbei die vielen Fahrgeschäfte genießen.