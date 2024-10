Movie Park bringt Besucher mit Ankündigung zum Ausflippen: „Gespannt“

Der Movie Park lockt seine Besucher immer wieder mit neuen Angeboten. Aktuell kommen vor allem Horror-Fans voll auf ihre Kosten: Die Monster und Grusel-Gestalten sind wieder im Freizeitpark unterwegs! Doch der Movie Park hat noch einiges mehr in petto.

Wer es gruselig mag, der ist im Movie Park rund um Halloween bestens aufgehoben. Über 280 Monster sorgen laut des Parks für eine absolute Gänsehaut-Stimmung. Die verschiedenen Horror-Häuser sorgen für den extra Grusel-Faktor.

+++Movie Park: Hammer bei Halloween-Festival – DAMIT hat niemand gerechnet+++

Movie Park bringt Musik-Fans zum Jubeln

Jetzt hat der Movie Park für seine Besucher die nächste Ankündigung gemacht. In einem Facebook-Post am Donnerstag (17. Oktober) heißt es: „Bereit für die nächste Tanzszene? Diese Gast-DJs bringen Partyfeeling in Euren Bloodbuster!“

+++Movie Park: Fan-Schock vor Halloween-Event – „Das könnt ihr doch nicht machen“+++

Doch was hat es damit auf sich? Der Park klärt auf: „Alle, die den Rhythmus im Blut spüren wollen, sind in der Scare Zone ‚Acid Rain‘ besonders gut aufgehoben. Hier bringt DJ Max Bering die New York Plaza Bühne nämlich regelmäßig mit seinen brutalen Beats zum Beben.“

Movie Park kündigt die nächsten Gast-DJs an

An ausgewählten Tagen sind (und waren) in diesem Jahr einige Gast-DJs im Movie Park am Start: JUF-X & T.M.O. (19. Oktober) und DMNK & Deelectro (27. Oktober) legen für alle Musik-Freunde im Movie Park auf. „Ein riesiges Dankeschön geht raus an Relova & Empra, die bereits am 5. Oktober für Euch aufgelegt haben“, schreibt der Park weiterhin.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und einige Park-Besucher freuen sich auf die Gast-DJ’s. „Super, endlich mal ein bisschen Abwechslung“, findet eine Person. „War da und es war mega! Macht bitte weiter so!“, schreibt eine Frau in die Kommentarspalte unter dem Beitrag. Eine andere Person ist noch etwas skeptisch: „Noch nie einen der DJ vom Namen gehört… Da bin ich mal gespannt!“