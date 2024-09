Movie Park: Fan-Schock vor Halloween-Event – „Das könnt ihr doch nicht machen“

Die Würfel im Movie Park sind gefallen. Endlich hat der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen verraten, was die Besucher in dem neuen Horror-Haus beim diesjährigen „Halloween-Horror-Festival“ erwartet. Zuvor hatte es bereits Gerüchte über das Grusel-Highlight gegeben, die der Movie Park nun bestätigt hat (hier mehr Details >>>).

Zeitgleich hat der Freizeitpark auch die Ticketvergabe für die Horror-Mazes freigeschaltet. Fans äußern sich direkt danach nicht nur zur Preisgestaltung. Manch einer muss dabei auch eine herbe Enttäuschung verkraften.

Movie Park: So viel kostet das neue Horror-Haus

Drei Euro für die neue Show („Unhallowed“) von Christian Farla und ein Eintritt von fünf bis zehn Euro für die beliebten Horror-Mazes. Die Preisstruktur beim „Halloween-Horror-Festival“ hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht groß geändert. Nur für das neue Horror-Haus „A Quiet Place“ müssen Gruselfreunde mit zwölf Euro etwas tiefer in die Tasche greifen (Preise variieren je nach Verfügbarkeit).

Angesichts des hohen Personalaufwands zur Festival-Zeit sowie der Investition in immer neue Attraktionen sind die meisten Movie-Park-Fans gerne bereit, die Preise zu zahlen. Im Vergleich zum Angebot in anderen Parks seien die nach Ansicht vieler Besucher im Netz „völlig legitim“.

„Das könnt ihr doch nicht machen“

Doch eine Sache sollte die Besucher im Zusammenhang mit dem neuen Grusel-Highlight dann doch nicht schmecken. Denn „A Quiet Place“ öffnet nach Angaben des Movie Parks erst am 3. Oktober, also erst nach dem ersten Wochenende des Halloween-Festes. „Also haben die Leute, die das erste Wochenende kommen, die Arschkarte?“, fragt ein Besucher auf der Facebook-Seite des Freizeitparks ungläubig?

Und so dauert es auch nicht lang, bis sich verbitterte Ticket-Inhaber melden: „Einfach pur enttäuscht, wieso ihr es nicht schafft, am ersten Wochenende das fertig zu haben“, schreibt einer. Ein anderer schlägt in die gleiche Kerbe: „Das ist doch scheiße, wir kommen gleich am ersten Wochenende und wollen unbedingt in das neue Haus. Das könnt Ihr doch nicht machen.“ Immerhin sind die anderen Horror-Mazes am ersten Festival-Wochenende bereits geöffnet. Und der Gruselspaß ist bei all den verkleideten Monstern sowieso garantiert.