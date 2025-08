Drei Neuheiten im Phantasialand – besonders SIE kommen auf ihre Kosten

Du liebst Action und bist ein echter Adrenalin-Junkie? Dann könnte ein Besuch im Freizeitpark genau das Richtige für dich sein. Bei der Auswahl hast du die Qual der Wahl, doch ein Ranking zeigt: Das Phantasialand in Brühl kommt besonders gut an (>>> hier mehr lesen).

Wer diesen Freizeitpark besucht, kann sich jetzt auf ganze drei Neuheiten gefasst machen. In einer Pressemitteilung kündigt das Phantasialand an, dass im Tal der Wuze ein neuer Lieblingsort für die ganze Familie eröffnet hat. Doch auf was kannst du dich gefasst machen?

Phantasialand gibt drei Neuheiten bekannt

Im Tal der Wuze im Phantasialand gibt es zwei neue Wasserattraktionen namens „Winni Splash“ und „Wavy Battle“. Bei der ersten können Kinder am Wasserlauf planschen, unter der Fontäne spielen oder an der Wasserspirale kurbeln.

Bei „Wavy Battle“ hingegen müssen sich Familien auf einen Wettkampf gefasst machen. „Ob alleine oder im Team – hier stürzen sich quirlige Wasserfans mit riesiger Freude ins nasse Abenteuer!“, heißt es auf der Website. Wasserratten kommen im Phantasialand also voll auf ihre Kosten. Doch sie sind nicht die Einzigen.

Große Neuheit für Naschkatzen

Auch Naschkatzen profitieren von einer der drei Neuerungen im Phantasialand. Im Tal der Wuze hat nämlich ein neues Restaurant namens „Phenie’s Shakes & Pancakes“ eröffnet. Erhältlich sind dort, wie der Name es schon vermuten lässt, Pancakes und Shakes. Sie werden mit Toppings und Co. serviert, und sind echte Hingucker.

