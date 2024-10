Movie Park: Während Halloween Horror Festival – Park kündigt große Rückkehr an

Der Movie Park bietet seinen Besuchern gerade etwas ganz Besonderes, denn dort findet momentan das große Halloween-Horror-Festival statt. Doch während dieses Event gerade noch voll im Gange ist, kündigt der Freizeitpark schon ein ganz neues Special an, auf das sich viele freuen.

Momentan findet im Movie Park das schaurige Halloween-Horror-Festival statt. Seit dem 28. September laufen noch bis zum 10. November zahlreiche Monster durch den Freizeitpark und erschrecken die Besucher. Für wen dieses Event jedoch zu gruselig ist, kann sich über diese Ankündigung freuen. Denn bald wird ein Event im Freizeitpark seine große Rückkehr feiern.

Movie Park kündigt Hollywood Christmas an

Momentan wird nämlich das nächste Event für die Besucher vorbereitet. Auf Facebook verkündet der Freizeitpark: „Santa ist bereits mitten in den Vorbereitungen für die kommende Fortsetzung von Movie Parks Hollywood Christmas“. Man kann sich also bald auf eine weihnachtliche Atmosphäre bei einem Besuch freuen.

Was genau der Freizeitpark für die Weihnachtssaison für die Besucher vorbereiten wird, bleibt vorerst noch geheim. Auf Facebook schreibt der Movie Park: „Was genau auf dem winterlichen Drehplan steht, werden wir Euch schon ganz bald verraten.“ Man muss also abwarten, wenn man mehr erfahren möchte.

In den Kommentaren freuen sich viele Besucher bereits auf die Winterzeit im Movie Park. Einer der unentschlossenen Nutzer erkundigt sich auf Facebook, wie die Erfahrungen in den vergangenen Jahren waren, und viele Besucher schwärmen von dem Besuch im weihnachtlichen Movie Park.

Achterbahnen sind geschlossen

Ein Nutzer schreibt so zum Beispiel: „Da ist für jeden was dabei. Vor allem sehr Familien gerichtet. Die Shows fand ich total süß gemacht.“ Eine andere Nutzerin stimmt der Empfehlung zu und schreibt: „Wir waren letztes Jahr dort und es war so toll.“ Jedoch gibt sie als Warnung: „Ich meine, dass die größeren Achterbahnen zu waren.“

Für wen das Halloween-Event zu gruselig ist, kann sich auf Weihnachten im Movie Park freuen. Auf Facebook kündigt der Freizeitpark auch an, dass man sich auch bereits „datierte Tickets zum Vorteilspreis von 24,90 € im Onlineshop sichern“ kann. Man kann gespannt sein, ob der Freizeitpark auch dieses Jahr seine Besucher mit einer winterlichen Atmosphäre verzaubern wird.