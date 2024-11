Gladbach-Fan will noch einmal ins Stadion – in Bochum erlebt „Willi“ eine Riesen-Überraschung

„In den Farben getrennt, in der Sache vereint“, heißt es so schön, wenn der Fußball zur Nebensache wird. So war es auch, als Gladbach-Fan „Willi“ seinen letzten Wunsch äußerte: noch einmal seine Borussia live im Stadion sehen.

Das Wünschewagen-Team des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Ruhrgebiet ließ sich nicht zweimal bitten. Sie machten sich auf den Weg zum Essener Hospiz und sammelten den eingefleischten Gladbach-Fan ein. Gemeinsam ging es zum Auswärtsspiel der Fohlen-Elf ins Bochumer Ruhrstadion. Es sollte ein außergewöhnlicher Trip werden.

Gladbach-Fan macht in Bochum große Augen

Nicht nur durfte „Willi“ sein Team am 31. August gemeinsam mit Angehörigen und Freunden anfeuern. Es ging auch noch in eine der begehrten VIP-Lounges des Ruhrstadions. Über mangelnde Verköstigung rund um das Spiel konnte sich die Gruppe also nicht beklagen.

Der Fußballgott meinte es an diesem Tag besonders gut mit „Willi“. Denn die Fohlen-Elf sollte im NRW-Duell am zweiten Bundesliga-Spieltag mit einem 2:0 in Bochum den ersten Dreier der Saison einfahren. Doch die eigentlichen Highlights spielten sich außerhalb des Stadions ab.

Gladbach-Fan erlebt Überraschung in Bochum

So gesellte sich Gladbach-Profi Florian Neuhaus zu der Wünschewagen-Truppe und ließ sich gemeinsam mit dem eingefleischten Gladbacher ablichten. Und trotz der Niederlage sollte sich auch der VfL Bochum als fantastischer Gastgeber erweisen. Denn nach dem Spiel überreichte der Co-Trainer gemeinsam mit einem VfL-Profi dem Gladbach-Fan ein signiertes Trikot.

„Mit einem strahlenden Lächeln und unvergesslichen Erinnerungen ging es anschließend wieder nach Hause“, fasst das Wünschewagen-Team zusammen. „Einfach klasse, was ihr da leistet“, freut sich einer von vielen auf der Instagram-Seite des Wünschewagens. Du möchtest für das ASB-Projekt spenden? Hier kannst du den Ehrenamtlichen helfen >>>