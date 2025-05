Wetter in NRW: Jetzt kracht’s! Unwetter-Welle rollt über den Westen hinweg

In den letzten Wochen war das Wetter in NRW vor allem eins: Trocken! „Der Frühling war deutlich zu warm, deutlich zu trocken und sehr sonnig“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. Erst in den letzten Tagen zeigten sich immer mal wieder einige lang ersehnte Regenschauer.

Und die nächsten Niederschläge sind bereits auf dem Weg. Vorsicht: Gerade in NRW könnten sie zu waschechten Unwettern werden!

Wetter in NRW: Unwetter im Anmarsch

Als Dominik Jung die Karte für Samstag (31. Mai) in Augenschein nimmt, vergeht ihm das Lachen. Die Wetterlage ist „vor allem im Westen geprägt von zum Teil heftigen Schauern und Gewittern, teilweise auch von Unwettern“. Jung erkennt: „Diese Unwetterlage könnte mindestens bis zum Dienstag anhalten“.

Der Diplom-Meteorologe erklärt, woran das durchwachsene Wetter liegt: Das Hoch Vanessa ziehe langsam weiter, wodurch auf der einen Seite zwar warme Luftmassen aus Westeuropa auf uns zukommen, auf der anderen Seite allerdings auch atlantische Tiefausläufe nach Deutschland fliegen. Die Konsequenz: „Es wird unbeständiger“.

Jung prognostiziert die ersten Schauer und Gewitter bereits am Samstagmittag. Insbesondere die Menschen westlich des Rheins treffen kräftige Schauer mit Starkregen, Sturmböen und teilweise kleinem körnigen Hagel. Zum Abend hin breiten die Schauer und Gewitter sich weiter aus.

Die einzig sommerliche Nachricht: Die Temperaturen in NRW liegen trotz Unwetter bei rund 28 Grad.

„Kann zu Überflutungen führen“

Auch in der Nacht auf Sonntag (1. Juni) rechnet Jung mit Starkregen und Gewittern. „Da kann binnen weniger Zeit sehr viel Regen vom Himmel kommen“. Der Experte spricht von 20 bis 40 Liter innerhalb einer Stunde und warnt abermals: „Das kann zu Überflutungen führen“. Im Tagesverlauf liegen die Temperaturen dann bei rund 22 Grad, aber „gefühlt liegen sie zum Teil deutlich höher aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit“. Auch weitere Schauer und Gewitter seien zu erwarten.

Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter durchwachsen. Für den Montag (2. Juni) prognostiziert Jung „weitere Schauer und Gewitter“ bei rund 20 Grad im Westen. Am Dienstag sollen die Gewitter im Norden langsam nachlassen und es wird freundlicher. Im Süden herrscht weiterhin „Unwetterpotenzial“ bei 21 bis maximal 25 Grad. Am Mittwoch (3. Juni) rechnet Jung schließlich mit nur noch wenig Schauern und Gewittern und auch bis hin zum Samstag (7. Juni) soll das Wetter in NRW mit Sonnenschein, Schauern und kurzen Gewittern weiterhin „durchwachsen“ bleiben.