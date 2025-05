Unwetter in Deutschland: Sieben Menschen bei Blitzeinschlag verletzt

In Deutschland herrscht in einigen Regionen aktuell Unwetter. In Mecklenburg-Vorpommern wurden infolgedessen sieben Personen bei einem Blitzeinschlag leicht verletzt, wie die „Ostsee Zeitung“ berichtet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin traf der Blitz eine Halle in Grevesmühlen.

Nach dem Blitzeinschlag durch das Unwetter berichteten die Personen dort über Unwohlsein und wurden von Rettungskräften untersucht, erklärte die Polizeisprecherin. Einer der Verletzten wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr überprüft.

Unwetter in Deutschland: Das sind die Folgen

Nach Angaben der „Ostsee Zeitung“ lösten sich durch den Blitzeinschlag Kabel von der Decke und Putz fiel herunter. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei bislang allerdings nicht (>>> hier mehr News zum Wetter lesen).

Ersten Informationen zufolge traf der Blitz wohl während eines Gewitters gegen 11.30 Uhr vermutlich den Schornstein eines Firmengebäudes, so die „Ostsee Zeitung2. Wir berichten weiter.

