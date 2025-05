Unwetter-Gefahr in Deutschland! Trifft es auch NRW?

Die Unwetter-Gefahr ist am Mittwoch (28. Mai) auf dem Höhepunkt! Tief Ole zieht über Deutschland hinweg – mit erschreckenden Auswirkungen. Das Unwetter-Potenzial steigt vielerorts, oder wie Wetter-Experte Dominik Jung es ausdrückt: „Da ist ordentlich Zunder mit dabei.“

Doch müssen wir uns auch in NRW jetzt auf das Schlimmste einstellen? Immerhin kündigte der Diplom-Meteorologe hier am Dienstag noch eine mögliche Tornado-Gefahr an (DER WESTEN berichtete) …

Unwetter-Gefahr in Deutschland

„Die Wetterlage bleibt spannend“, bringt es Jung jetzt auf den Punkt. Das merken wir auch schon am Mittwoch in NRW. Aufgrund der Regen-Lage musste so schon ein Freizeitpark kurzfristig die Reißleine ziehen. Mehr dazu liest du hier >>>.

Vor allem im Norden und in der Mitte des Landes geht es jetzt mit teils schweren Gewittern und Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern hoch her – hier ruft Dominik Jung sogar Unwetter-Gefahr aus. Neben NRW sind davon auch Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, der Schwarzwald sowie Teile der Alpen betroffen. Von lokalen Überschwemmungen soll der Westen allerdings weitestgehend verschont bleiben.

SO geht es weiter

Doch schon zum Mittwochabend hin scheint die Gefahr in NRW wieder gebannt. Pünktlich zum Feiertag ist es zwar noch nicht ganz mit möglichen Regenschauern vorbei. Diese werden aber nicht so schwer wie am Mittwoch ausfallen. Jung spricht hier von „ein bisschen Getröpfel im Westen“.

Zum Wochenende hin dreht das Wetter dann nochmal richtig auf in NRW. Mit bis zu 26 Grad kehrt der Sommer schlagartig zurück, Jung prognostiziert sogar das erste „Hitze-Wochenende“. Auch wenn hier und da nochmal kurze Regenschauer möglich sind und sich die Temperaturen standesgemäß zum Juni-Beginn schwül-warm anfühlen, so wird uns die Wetter-Lage das Unwetter-Intermezzo hoffentlich schnell wieder vergessen lassen.