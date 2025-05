Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – „Heftige Gewitter“

Es ist Ende Mai und der meteorologische Sommeranfang steht unmittelbar vor der Tür! Auch das Wetter in NRW hat uns in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Vorgeschmack auf die heißen Monate gegeben. Doch jetzt schlägt ein Meteorologe Unwetter-Alarm.

Das Wetter in NRW bescherte uns in den letzten Tagen ordentlich Regen. Sonnenanbeter wurden weitestgehend enttäuscht – doch das soll sich jetzt ändern! Der große Knall folgt allerdings zeitnah, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung weiß.

Wetter in NRW: Das sind die Höchsttemperaturen für den Samstag

„Am heutigen Brückentag gibt es viel Sonnenschein. Für die meisten ist es sommerlich warm“, sagt Jung am Freitag (30. Mai) in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“. Und am Samstag (31. Mai) soll es sogar noch wärmer, zum Teil sogar heiß werden!

+++Arbeitslose wollen am Flughafen Düsseldorf abheben – irre, was sie im Gepäck verstecken+++

Die Tageshöchsttemperaturen für den Samstag liegen laut dem deutschen Wettermodell bei bis zu 30 Grad. „Das können auch mal gemessene 31 oder 32 Grad werden“, betont der Wetter-Experte. Gute Nachrichten also so kurz vor dem Sommeranfang!

Ebenfalls interessant für dich: Tierheim in NRW nach Virus-Ausbruch in Sorge – Foto von Katzen-Babys zeigt es jetzt deutlich

Wetter in NRW: Hitze endet in Unwetter

Doch nach der Hitze folgt der große Knall. „Aber dann zum Abend, da drohen zum Teil heftige Gewitter – vor allem im Westen. Und eben auch Unwetter“, erklärt Jung. Puh, da kommt also einiges auf uns zu!

Und auch der Saharastaub „kommt zu Besuch am Wochenende“, heißt es von dem Wetter-Experten. „Das heißt, wenn der Himmel morgen trotz wenig Wolken so ein bisschen milchig aussieht, dann ist es mal wieder Saharastaub, der sich da oben in der Luft befindet.“

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wetter in NRW: Gute Aussichten für Sommer-Liebhaber

Laut europäischem Wetter-Modell kann uns zudem ein extrem warmer Juni erwarten – für alle Sommer-Freunde sind das sicherlich herrliche Aussichten, die Dominik Jung da parat hat.