Wetter: Polarlichter über NRW! Kommen ausgerechnet die Gewitter in die Quere?

In der Nacht zu Montag (2. Juni) könnten Polarlichter in NRW und anderen Teilen Deutschlands sichtbar sein. Ein Massenauswurf geladener Teilchen der Sonne trifft auf die Erde und macht dieses faszinierende Naturschauspiel möglich.

Die besten Chancen auf klare Sicht bestehen in der Mitte Deutschlands sowie in der Nordwesthälfte, inklusive Regionen von Wetter in NRW bis zur Nordsee. Doch kommt in NRW jetzt die Gewitterlage in die Quere und verhagelt uns die Sicht?

Polarlichter und Wetter NRW: Chancen und Prognosen

„Tatsächlich sind die Polarlichtwahrscheinlichkeiten für die kommende Nacht sehr hoch, auch auf mittleren Breiten, also bis in den Alpenraum“, erklärte Carolin Liefke vom Haus der Astronomie.

+++ Chaos nach Unwetter in NRW: Hunderte ohne Strom ++ Feuer in Essen ++ Konzert-Abbruch +++

Am Sonntag (1. Juni) wird das Wetter in NRW laut Deutschen Wetterdienst erneut von Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel betroffen sein, insbesondere in höheren Regionen wie dem Westerwald. Starke Regenfälle von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter sowie Hagel bis 3 Centimetern sind lokal möglich. In der Nacht zu Montag beruhigt sich das Wetter in NRW, und der Himmel bleibt meist niederschlagsfrei, was uns eine ideale Sicht auf die Polarlichter ermöglichen dürfte.

Polarlichter und Sonnenaktivität: Hintergründe und Bedeutung

Die Polarlichter entstehen, wenn geladene Sonnenpartikel auf das Magnetfeld der Erde treffen. Laut Spaceweather.com „könnte ein schwerer geomagnetischer Sturm der Kategorie G4 ausgelöst werden, mit Polarlichtern, die über Europa sichtbar sein könnten“. Ein solches Ereignis gehört zu den stärkeren Aktivitäten des aktuellen Sonnenzyklus 25, der sich in einer intensiven Phase befindet.

Noch mehr News zum Wetter in NRW:

Bereits im Mai 2024 lösten Polarlichter über großen Teilen Deutschlands Begeisterung aus. Damals verursachte ein Sturm der Kategorie G5, die höchste Kategorie, beeindruckende Lichtspiele am Himmel. Durch die aktuell hohen Aktivitäten der Sonne birgt das Wetter in NRW erneut die Chance auf ein außergewöhnliches Himmelsphänomen. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.