Tierheim in NRW nach Virus-Ausbruch in Sorge – Foto von Katzen-Babys zeigt es jetzt deutlich

In den letzten Wochen ging es turbulent her im Tierheim Köln-Dellbrück. Die Tierpfleger standen quasi im Dauerstress und unter Dauerangst um ihre kleinen Samtpfoten. Denn auf der Quarantäne-Station kam es zu einem Virus-Ausbruch!

Die infizierten Katzen mussten streng von den gesunden Tieren getrennt werden, denn der Krankheitsverlauf kann tödlich enden. Um eine Ansteckung der anderen Tiere zu vermeiden, tragen die Tierpfleger Vollschutzanzüge. Trotz all der Sicherheitsmaßnahmen haben es vier Katzen bereits nicht geschafft und sind leider verstorben. Besonders große Sorgen machten sich die Mitarbeiter und Besucher in dem Tierheim in NRW um drei neugeborene Kitten. Nun gibt es ein Update zu ihnen.

Tierheim in NRW: Kitten entwickeln sich prächtig

Am 28. April erblickten drei Katzen-Babys im Tierheim Köln-Dellbrück das Licht der Welt – mitten während das Virus grassierte. Da eine Infektion besonders für Jungtiere und ungeimpfte Katzen gefährlich sein kann, war die Sorge um die Neugeborenen groß. Zumal die Geburt der Kitten, zwei weiße und eine schwarze, selbst für die Tierpfleger überraschend kam.

Immerhin wurden die beiden Eltern Mia und Kabul kurz zuvor aus angeblichem Zeitmangel mit dem Hinweis, dass Mia kastriert sei, abgegeben. Dem war offensichtlich nicht so. Dennoch herrschte große Freude und vor allem Erleichterung als die drei Kitten gesund und munter zur Welt kamen. Immerhin waren Mia und Kabul zwischenzeitig in Quarantäne – und der Kater wurde sogar positiv auf das Virus getestet.

Doch wie geht es den Dreien heute? Offensichtlich blenden, wie ein süßer Schnappschuss am Donnerstag (22. Mai) auf Facebook beweist. „Da guckt man einmal nicht hin und schon sind die Zwerge wieder ein Stück gewachsen. Mias Kiddies geht es prächtig!“, so die freudige Nachricht. Die anfängliche Sorge, dass sie sich nicht gesund entwickeln könnten, scheint zumindest für den Moment unnötig gewesen zu sein – auch dank der aufopferungsvollen Hingabe der Tierpfleger.

Keine Vermittlung – noch nicht

Aber einen Augenblick mal: wir zählen auf dem Bild nur zwei Kitten. „Wo ist die kleine schwarze Katze? Die gehört doch auch dazu“ und „Warum ist die schwarze nicht dabei? Zuckerschock“ fragen einige ängstlich nach. Doch eine Mitarbeiterin kann Entwarnung geben: „Die kleine schwarze Katze schläft in einer anderen Ecke.“

Wer sich bei dem Anblick direkt verliebt hat, wird jedoch ebenfalls ausgebremst. Denn das Tierheim Köln-Dellbrück stellt klar, dass aktuell noch keine Vermittlungsanfragen für die Kitten angenommen werden. „Sie können weder reserviert noch besucht noch vermittelt werden“, so der deutliche Hinweis.