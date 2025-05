Tierheimmitarbeiter in NRW sehen Hund und können nicht mehr – „Dem Tod näher als dem Leben“

Die Tierheime in NRW geben tagtäglich alles, um den oftmals verwaisten und verwahrlosten Vierbeinern ein schönes Zuhause auf Zeit zu bieten. Vor allem die Tierpfleger sind dabei immer mit Herzblut bei der Sache.

Doch auch sie haben neben vielen schönen Vermittlungen auch schon die traurigsten Geschichten erlebt. Besonders tragisch sind vor allem die Fälle, wo Hunde, Katzen oder andere Kleintiere in grauenhaften Zuständen in den Tierheimen NRW abgegeben werden. So wie in dieser Geschichte des drei Jahre alten Bounce!

Tierheim in NRW ist sprachlos

Vor einem Monat wurde der noch ziemlich junge Hund im Tierheim Moers abgegeben. Der Grund dafür ist traurig. „Bounce konnte unplanmäßig nicht mehr von seinem Halter versorgt werden – nicht, dass er dort vorher gut versorgt war“, erklärt das Tierheim in einem Facebook-Beitrag. Weder die Familie noch die Behörden haben sich um das Schicksal des Vierbeiners gekümmert.

+++NRW-Tierheim vermittelt Hund – dann melden sich plötzlich die Besitzer+++

„Da standen wir nun mit dieser Seele von Hund, die viel zu lange auf medizinische Diagnostik und Versorgung hatte warten müssen. Ob dieses Versäumnis uns und vor allem Bounce am Ende noch auf die Füße fallen wird, bleibt abzuwarten“, heißt es in dem Post weiter. Der körperliche Zustand des Rüden ist nicht gut – Nierenprobleme sowie Durchfall und Erbrechen brachten ihm zusätzlich einen mehrtägigen Klinikaufenthalt ein. Für den Hund sieht es nicht so gut aus.

+++NRW-Tierheim vermittelt Hund – unglaublich, wo er sich jetzt herumtreibt+++

„Wir kämpfen einen Kampf“

„Was wir nun sicher haben, ist eine Nierenproblematik, eine vermutlich chronische Darmproblematik und einen Hund, der dem Tod näher war als dem Leben“, schreibt das Tierheim in NRW. Aktuell bekomme Bounce einen Tabletten-Cocktail, um die entzündlichen Prozesse unter Kontrolle zu bekommen. Zudem werde er mit Aufbaufutter aufgepäppelt – doch all das brauche seine Zeit.

Mehr News:

Der Vierbeiner stehe bereits vor dem nächsten Termin in einer Klinik, da seine Nierenwerte Grund zur Sorge geben. „Während Behörden und Familie froh sind, das ‚Problem‘ gelöst zu haben, kämpfen wir einen Kampf, von dem wir nicht wissen, ob wir ihn gewinnen werden“, zieht das Tierheim in NRW ein trauriges Fazit.