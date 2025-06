Im Urlaub auf Mallorca sehen Touristen schrecklichen Unfall – trächtige Katze stirbt

Die Szenen, die sich neulich auf Mallorca abgespielt haben, gehen einem wirklich ans Herz. Touristen beobachten, wie eine trächtige Katze von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt wird. Sie zögern keine Sekunde und handeln sofort. Doch was dann geschieht, gleicht einer Tragödie.

Mallorca: Katzenmama von Auto angefahren

Die Tierrettung auf Mallorca setzt sich tagtäglich für Tiere in Not ein. Auf Facebook teilt die Organisation regelmäßig Einblicke in ihre Arbeit und lässt die Community an den Schicksalen teilhaben. Die Geschichte einer trächtigen Katze geht dabei besonders unter die Haut.

+++ auch interessant für dich: Urlaub auf Mallorca fängt mit Katastrophe an – Frau will Koffer öffnen und fällt aus allen Wolken +++

„Eine hochträchtige Katzenmama wurde von einem Auto erfasst. Touristen informierten uns und Nadescha schickte sofort Hilfe, sammelte die schwerst verletzte Katze und ihre Babys ein – und brachte sie mit zitternden Händen in die nächste Tierklinik“, heißt es in dem Facebook-Beitrag. Trotz der schnellen Hilfe endet das Ganze bedauerlicherweise mit einer schlechten Nachricht.

Mallorca: Trauriges Katzen-Schicksal

„Doch trotz aller Bemühungen der Tierärzte: Sie starb wenig später im Krankenhaus. Zwei ihrer ungeborenen Babys konnten nicht mehr gerettet werden. Aber eines lebt. Ein einziges kleines, zerbrechliches Wesen hat diesen Albtraum überlebt“, schreibt die Tierrettung Mallorca.

+++ auch spannend: Mallorca: Drei Jahre nach „Kegelbrüder“-Brand – Wirtin leidet weiter! „Geht nicht aus dem Kopf“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Weiter heißt es: „Nackt, blind, hilflos. Ohne Wärme, ohne Mama, ohne Geschwister. Und doch – es atmet. Es klammert sich ans Leben. In dieser feindlichen, viel zu großen Welt ist es jetzt völlig allein.“ Nun sucht die Tierrettung nach einer Katzenmama mit eigenen Babys, die das Neugeborene aufnimmt oder einer erfahrenen Pflegeperson.