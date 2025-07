Eklat auf Mallorca! Deutscher Tourist (18) in Bordell vergewaltigt? Polizei nimmt Prostituierte fest

Üble Vorwürfe gegen eine Prostituierte auf Mallorca! Sie soll einen gerade einmal 18-jährigen deutschen Tourist in einem Bordell vergewaltigt haben, als er bewusstlos war.

Die Polizei hat nicht nur die Prostituierte festgenommen, sondern auch einen Türsteher des Bordells, der an der Tat beteiligt sein soll. Es steht allerdings Aussage gegen Aussage. Doch die Vorwürfe wiegen heftig.

Mallorca-Urlauber wird beim Blick auf sein Konto fassungslos

Der 18-Jährige soll am Mittwoch (16. Juli) mit Freunden das Bordell an der Schinkenstraße aufgesucht haben. Dort trank die Gruppe nach eigenen Angaben nur etwas. Anschließend verließen sie das Lokal wieder. Am nächsten Morgen dann der Schock für den 18-Jährigen: Das Lokal buchte ihm satte 450 Euro von seinem Konto ab!

Er suchte die Einrichtung allein auf, forderte sein Geld zurück. Als er mit einer Anzeige gedroht habe, sei er von einem Türsteher mit Nachdruck in ein Zimmer gebracht worden, wie der Ballermann-Tourist selbst berichtet. Dort verlor er dann das Bewusstsein.

Mallorca: Das sagen die beiden Beschuldigten zu den üblen Vorwürfen

Als er wieder aufgewacht sei, habe er sich nackt neben einer Prostituierten in einem Bett mit benutztem Kondom wiedergefunden. Kurze Zeit später flog er aus dem Bordell. Er erstattete Anzeige. Die Polizei nahm den Türsteher und die Prostituierte fest.

Beide wiesen die Vorwürfe zurück. Alles sei einvernehmlich gewesen, niemand habe den Urlauber zu etwas gezwungen, erklärten sie. Ein Untersuchungsrichter ließ die beiden Beschuldigten unter Auflagen wieder frei. Die Ermittlungen dauern an. (mit dpa)