Hund in Bochum sichergestellt – Tierheim muss sofort handeln

Die Pfleger des Tierheim Bochum werden tagtäglich mit den traurigsten Tierschicksalen konfrontiert. Einige der Geschichten gehen dabei besonders ans Herz. So auch das Schicksal von Hunde-Dame „Frau Maus“.

Wer ein Haustier besitzt, der liebt es in der Regel wie ein vollwertiges Familienmitglied. Doch das trifft offenbar nicht auf die ehemaligen Besitzer von „Frau Maus“ zu. Völlig verwahrlost kam die Hündin in das Tierheim Bochum. Zuvor wurde sie von der Ordnungsbehörde sichergestellt.

Hund in Bochum komplett verfilzt – Tierheim muss eingreifen

Auf seinem offiziellen Facebook-Account (rund 36.500 Follower) berichtet der Tierschutzverein von der traurigen Story der süßen Hündin. „Das Schicksal der Russischen Terrier-Dame ‚Frau Maus‘ ist es, dass sie bei uns gelandet ist und das ist auch gut so! Ein Filzball an Hund, der erstmal nur um sich schnappte, als wir näherkamen. Als es ging, dass wir einen Maulkorb aufsetzen konnten, hörte auch das Schnappen auf“, berichtet das Tierheim in dem Social-Media-Post.

„Sie sah halt nicht, wer oder was da kam. Filzplatte für Filzplatte, die wir entfernten, brachte erstmal die Schönheit dieser Hundedame zum Vorschein. ‚Frau Maus‘ kam aufgrund einer Sicherstellung der Ordnungsbehörde zu uns. Wie lange haben hier Nachbarn und Freunde wohl die Augen davor verschlossen, dass der Hund nicht mehr versorgt werden konnte. Leute, wir alle sollten viel mehr hinsehen und nicht wegschauen“, appelliert das Tierheim Bochum.

Tierfreunde sind von dem Schicksal tief getroffen

Und zahlreiche Tierfreunde sind von dem Schicksal von „Frau Maus“ erschüttert. „Sehr, sehr traurig. Und so entsetzlich, warum sehen so viel Menschen weg? Und akzeptieren somit elendiges Tierleid?“, kann eine Frau es kaum glauben. „Armes Hundemädchen. Jetzt geht es ihr bestimmt besser“, lauten die hoffungsvollen Worte einer weiteren Facebook-Userin. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass „Frau Maus“ endlich ein neues und vor allem liebevolles zuhause findet.