Hund nach über einem Jahr wieder im Tierheim Bochum – Grund bringt Tierfreunde aus der Fassung

Mitarbeiter in Tierheimen und Tierschutzvereinen sind ja viel Leid gewöhnt. Aber wenn sie gerade gehofft haben, eine liebe Tierseele an eine herzliche Familie vermittelt zu haben, trifft es sie besonders hart, wenn das Tier wieder vor der Tür steht. So wie in diesem Fall im Tierheim Bochum.

Etwas mehr als ein Jahr ist es erst her, dass dieser Hund vermittelt wurde. Nun ist er schon wieder zurück im Tierheim Bochum. Und der Grund bringt alle aus der Fassung.

Tierheim Bochum: Hund wieder zurück – der Grund macht traurig

In einem Facebook-Beitrag auf der Seite von „Tiere suchen ein Zuhause“ heißt es vom Tierheim Bochum, genauer gesagt vom Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung: „Bruno ist ein unfreiwilliger Wiederholungsgast bei TSEZ! Wir haben ihn vor 1,5 Jahren schon mal vorgestellt, er wurde auch vermittelt, aber dann kam doch alles anders! Bruno wurde wieder abgegeben, weil er nicht die gewünscht enge Bindung zu seiner Besitzerin aufbauen konnte und damit ihre Erwartungen nicht erfüllt hat.“ Wie traurig!

Denn eigentlich wird Bruno nur schnell missverstanden. Er soll einfach nicht der typische Kuschelhund sein, wie das Tierheim Bochum erklärt. Aber er würde sehr wohl eine Beziehung zu seinen Menschen aufbauen können.

Gutmütiger Hund sucht neues Zuhause

Weiter heißt es über Bruno: „Als Retriever-Herdenschutzhund-Mix ist er eher der ruhige, zuverlässige Beschützer an deiner Seite, der sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen lässt. Jetzt werden Menschen gesucht, die genau das wollen!“

Und die sollten doch zu finden sein. Das passende Video zu dem Beitrag lässt auf jeden Fall alle Herzen schmelzen. Hier heißt es, dass Bruno Nähe mag, wenn er einem Menschen vertraut. Außerdem liebt er Wasser und Suchspiele. Da dürfte eine neue Familie doch nicht lange auf sich warten lassen, oder?