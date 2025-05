14 Katzen auf einen Schlag – Tierheim Bochum verzweifelt: „Wo soll das nur enden?“

In den Tierheimen in NRW geht es wuselig zu. Regelmäßig kommen Neuzugänge dazu oder verabschieden sich, um ein Leben in einer neuen Familie zu starten. Dass plötzlich 14 (!) Katzen auf einen Schlag in das Bochumer Tierheim kommen, hat allerdings wohl selbst die Mitarbeiter, die schon viel erlebt haben, aus dem Ruder geworfen.

Nun stellt sich natürlich die Frage, wie das Tierheim für die 14 Fellnasen sorgen soll. Der Tierschutzverein Bochum bittet in seiner Verzweiflung um Hilfe.

14 Katzen auf einen Schlag

Nicht eine, nicht zwei, sondern gleich 14 Katzen hat der Bochumer Tierschutzverein „aus schlechter Haltung“ gerettet. Unter den Tieren befinden sich zwei Mamas mit ihren zehn Babys sowie zwei weitere Katzen. „Vor Ort konnte es so nicht bleiben, die Halter waren mit sich und den Tieren offenbar überfordert, auch ein menschliches Schicksal, was uns berührt“, heißt es in einem Facebook-Beitrag.

Auch interessant: NRW: Katzen und Hund in Messie-Wohnung zurückgelassen – „Vergessen“

Für die Tierschützer war sofort klar: Diesen Katzen muss geholfen werden. Ein Problem macht es ihnen allerdings nicht leicht. Und zwar sind die vier Mutter-Kind-Räume im Bochumer Tierheim schon voll. „Wir haben noch sechs weitere Mütter mit Kitten und auch trächtige Katzen, bei denen die Geburt kurz bevorsteht (…) Wo soll das nur enden? So viele trächtige Katzen und Muttis und wir haben keinen Platz für sie. Wir müssen unbedingt die Katzenbereiche vergrößern“.

Tierheim hat Platz-Problem

Vorerst hat der Tierschutzverein glücklicherweise eine Lösung gefunden: Die Mitarbeiter haben „den allerletzten Raum im Kleintierhaus leer geräumt und dort eine Mutter-Kind-Stube errichtet“. Die Katzen-Mamas und ihre Kitten können sich nun hier erholen.

+++Hund geht in NRW-Tierheim ein – „Absolut niemand interessiert sich mehr für ihn“+++

Leider löst das Platz-Problem sich damit aber nicht in Luft auf. Der Tierschutzverein plant, eine neue, große Quarantänestation „mit Platz für noch mehr Katzen und mit Räumen für Mütter und ihre Babys“ zu bauen. Bald soll schon die Baugenehmigung beantragt werden „und dann wird es teuer, denn wir müssen auf unser einstöckiges Gebäude eines Hundehauses und über die jetzige Quarantäne eine zweite Etage aufsetzen, da wir unsere bebaute Fläche nicht mehr vergrößern dürfen“.

Mehr News:

Um die Kosten stemmen zu können, bittet der Tierschutzverein Bochum, der das Tierheim betreibt und als gemeinnützig anerkannter Verein auf Spenden angewiesen ist, um Hilfe. „Bitte werdet Mitglied in unserem Tierschutzverein“, heißt es in dem Post. „Mitglied werden im Tierschutzverein kostet nur 30 Euro im Jahr, das sind gerade 8 Cent am Tag…“. Wenn du Hund, Katze und Maus im Bochumer Tierheim helfen willst, kannst du auf der Webseite des Vereins eine Mitgliedschaft beantragen.