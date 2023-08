Wetter in NRW mit unerwarteter Wende – damit hat selbst der Experte nicht mehr gerechnet

Das Wetter in NRW macht uns derzeit keine große Freude. Statt wohltuende Sonnenstrahlen gab es eher nasse und kühle Tage. Die Wetter-Prognose für Sonntag (6. August) und Montag (7. August) gibt uns auch vorerst keinen Grund, große Luftsprünge zu machen. „Wetter.net“-Meteorologe Dominik Jung spricht in seiner Prognose sogar von dem Höhepunkt des „Vollherbstwetters“.

Und damit nicht genug: Das schmuddelige Wetter in NRW bekommt am Montag mit einem schweren Sturm noch das i-Tüpfelchen aufgesetzt. Anschließend wird es NRW aber zu einer unerwarteten Wetter-Wende kommen.

Wetter in NRW: „Vollherbstwetter“

Laut Wetter-Expertem Jung ist das Wetter in NRW am Sonntag immer wieder von Regen und viel Wind geprägt. In feinster „Vollherbstwetter“-Manier kommt der Sonntag auch nicht über 20 Grad hinaus und zeigt sich eher von seiner grauen Seite.

Ein „spannender Blick“ auf die Wetterkarte zeigt, dass es am Montagmorgen bereits die ersten Wind- und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 60 bis 70 Kilometer pro Stunde im Westen gibt. Für Dominik Jung sieht die Wetterkarte nicht nach einer Sommerkarte, sondern eher nach einem „Herbststurm“ aus. Montagabend lässt der Wind dann etwas nach. Dazu gibt es viel Regen.

Wetter in NRW mit Sommer-Comeback

Am Dienstag (9. August) haben wir dann erstmal alles hinter uns – mit etwas Glück wird es keinen großen Regen und auch keinen großen Sturm mehr geben. Insgesamt wird es etwas wärmer bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Dann nimmt der Sommer laut dem Wetter-Experten Dominik Jung wieder Anlauf. Am Mittwoch (10. August) bleibt es überwiegend trocken, bei Sonnenschein und Temperaturen zwischen 24 und 33 Grad.

Am Donnerstag (11. August) gehen die Temperaturen dann noch ein bisschen weiter nach oben, es wird zwischen 25 und 34 Grad. Ähnlich kommt es dann auch am Freitag (12.August) zu Temperaturen zwischen 24 und 33 Grad. Alle Tagen sind dabei überwiegend freundlich, in der zweiten Tageshälfte könnte es allerdings hier und da mal einen Schauer geben.

Wetter in NRW: So wird das zweite August-Wochenende

Das zweite August-Wochenende wird dann überwiegend freundlich, es wird immer wieder die Sonne scheinen. Am Samstag (13. August) bewegen sich die Temperaturen zwischen 22 und 33 Grad. Für den Sonntag (14. August) sind Temperaturen zwischen 24 und 33 Grad vorausgesagt und am Montag (15. August) sind einzelne Schauer und Gewitter möglich, bei Temperaturen zwischen 24 und 33 Grad.