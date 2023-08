Wetter in NRW: Lebensgefährliche Stürme wüten im Norden – kommt’s jetzt auch im Westen dicke?

Jetzt geht es richtig ab! Das Wetter in NRW verwöhnte die Menschen zuletzt nicht gerade, mittelmäßige Temperaturen, vor allem aber viel Regen, Wind und graue Wolken machen Sommer im August nicht gerade zum Hit. Und jetzt kommt es noch richtig dicke!

Denn wer sich an der Küste befindet, muss mit einem schweren Sturm rechnen. Meteorologe Dominik Jung warnt für Montag (7. August): „Ein schwerer Sturm kommt! An der Nordseeküste gibt es Böen mit bis zu 100 Stundenkilometern, an der Ostseeküste sogar bis zu 120 Stundenkilometern!“ Da hilft nicht mal mehr dick anziehen…

Wetter in NRW: Lebensgefährliche Stürme wüten

Der Experte von „wetter.net“ zeichnet ein düsteres Bild, sieht den Sturm sogar bis ins Landesinnere aufziehen. „Böen mit bis zu 70 Stundenkilometern können aufkommen“, so Jung weiter. Um dann auf die Dramatik der Situation hinzuweisen: „Das wäre alles nicht so schlimm, wenn wir Herbst oder Winter hätten. Doch jetzt haben die Bäume ein dichtes Laubkleid, die Bäume sind sehr anfällig. Sie bieten eine große Angriffsfläche für die Winde!“

Das könnte sogar dazu führen, dass Äste abbrechen und Bäume umfallen. Jung: „Da besteht Lebensgefahr in vielen Landesteilen. Besonders an den Küsten. Man sollte dort nicht schwimmen oder mit dem Paddelbötchen unterwegs sein. Das kann wirklich lebensgefährlich sein. Denn der Sturm wird kräftig ausfallen!“

Kommt es auch im Westen dicke?

Wird auch das Wetter in NRW entsprechend stürmisch und windig? Jung warnt weiter: „Das könnte wirklich eine Wetterkarte aus dem Herbst oder Winter sein. Alles andere als typisch. Die Sturmböen werden von der Nord- und Ostsee aus bis ins Landesinnere wehen, teils auch niedrige Lagen erwischen.“

Der Westen wird wohl mit einem blauen Auge davonkommen. Zwar wird es wohl windig, doch der Sturm aus dem Norden schwächt sich dann deutlich ab. Und auch der Regen könnte um große Teile von NRW herum einen Bogen machen. Der Wochenstart wird dennoch so oder so ungemütlich und alles andere als hochsommerlich…