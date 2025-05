Wetter in NRW: Jetzt kommt die Wende – heftiger Temperatursturz droht!

Aktuell erfreuen sich zahlreiche Sonnenanbeter in NRW über Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Wetter-Experte Dominik Jung erklärt in einem Video von „wetternet“: „In diesen Tagen ist es für die Jahreszeit ungewöhnlich warm.“

Er ist der Meinung, „viel wärmer könnte es kaum noch werden“. Doch mit Sonnenschein und schönem Wetter ist bald schon wieder Schluss. Nach Angaben des Wetter-Experten kommt jetzt die Wende, denn ein heftiger Temperatursturz in NRW droht.

Wetter in NRW: Jetzt kommt die Wende

Am Montag strömen demnach deutlich kältere Luftmassen zu uns nach Deutschland. Es kommt zu einer deutlichen Abkühlung in NRW und anderen Teilen von Deutschland. Das Wetter wird wechselhaft und die Temperaturen liegen laut Prognose nur noch bei neun bis 13 Grad. Die Wende werde man nach Angaben von „wetternet“ „besonders heftig spüren, weil es aktuell so ungewöhnlich warm ist“.

+++ Wetter in NRW: „Sehr spannend“ – Experte kann selbst kaum glauben, was auf uns zurollt +++

Laut Wetter-Experte Dominik Jung sei sie allerdings eine logische Folge. „Es ist völlig normal, dass die Temperaturen auch mal wieder zurückgehen“, erklärt er in dem Video. In 1500 Metern Höhe seien Temperaturen von bis zu Minus drei Grad möglich. Im Vergleich heißt es: „In den kommenden Tagen messen wir in dieser Höhe zum Teil 10, 11, 12 oder 13 Grad Plus!“ Demnach ist damit zu rechnen, dass auch die Temperaturen bei uns in NRW sinken. Doch wie sieht das Wetter generell im Mai aus?

+++ Top-Sehenswürdigkeiten im Ruhrgebiet – diese Ausflugsziele lohnen sich WIRKLICH +++

Aktuelle Prognose für den Mai

Auch wenn es in NRW zu einer Wetter-Wende kommt, erwartet Experte Dominik Jung einen deutlich zu trockenen Mai. „Sollte das so kommen, wäre das der vierte Monat in Folge, der deutlich zu trocken ausfallen würde“, erklärt er.

Hier mehr lesen:

Denn allzu viel Niederschlag wird es in NRW im Mai wohl nicht geben. Ab und zu könnte es allerdings zu einem kurzen Regenschauer oder einem Gewitter kommen. Den meisten Regen gibt es in Deutschland voraussichtlich im Alpenraum.