Extrem-Wetter im Süden sorgt für Schnee im August – heftige Aufnahmen!

Was zur Hölle ist DA denn passiert?! Anfang August sollte uns doch eigentlich das Wetter nochmal mit Sonne, Wärme und hohen Temperaturen zum Schwitzen bringen. Und wenn schon kein gescheiter Sommer zu erwarten ist, kann man auch noch mit Regen und Wind vorlieb nehmen. Aber Schnee? Und das bei nicht mal hohen Lagen?

In Reutlingen (Baden-Württemberg) ist die Innenstadt tatsächlich innerhalb kürzester Zeit zur Winterlandschaft avanciert. Die Feuerwehr arbeitete auf Hochtouren. Zentimeterhohe Eishügel lagen am Freitagnachmittag (4. August) auf den Straßen, eine ganze Masse an Hagel prasselte auf die Stadt bei Stuttgart ein. Extremwetter im Süden mit Schnee im August!

Extremwetter im Süden sorgt für Schnee im August

Schneepflüge und Radlader schoben den Hagel beim Aufräumen auf mehr als einen Meter Höhe zusammen. Die Feuerwehr rückte mit fast 300 Einsatzkräften zu mehr als 120 Einsätzen aus. Die Hagelkörner türmten sich an einigen Stellen bis zu 30 Zentimeter hoch. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unwetter verletzt.

Ein Polizeisprecher: „Die ersten Einsätze waren eingeschlossene Personen im Auto, weil sie aufgrund des Hagels nicht mehr wegfahren konnten oder die Türen nicht mehr aufbekamen“. Die Feuerwehr schaufelte Autotüren frei, befreite die Menschen.

Kein Witz! Schnee und Hagel in Reutlingen am 4. August. Foto: dpa

Die Hagelkörner verstopften zudem Gullys und Abwasserschächte, sodass Wasser in Keller, Wohngebäude und Tiefgaragen strömte.

Unwetter laut Deutschem Wetterdienst „nicht außergewöhnlich“

Wer aber jetzt Klimahysterie verbreiten will und den kommenden Weltuntergang prophezeit, wird enttäuscht sein. Denn Hagel- und Schneestürme sind auch im August laut Deutschem Wetterdienst (DWD) „nicht außergewöhnlich“. Ein Meteorologe erklärte, dass sich kurz vor Reutlingen eine vergleichsweise kleine Unwetterzelle bildete. Die bewegte sich nur langsam, deshalb sei innerhalb kürzester Zeit viel Hagen auf die Stadt geprasselt.