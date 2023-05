Wetter in NRW: Jetzt kommt der ganz große Knall! Experte deutlich – „Heftig“

Zur Abwechslung hat sich das Wetter an Christi Himmelfahrt (18. Mai) in NRW endlich mal wieder von seiner besten Seite gezeigt. Viele Menschen nutzten den Vatertag bei strahlendem Sonnenschein für ausgedehnte Ausflüge – auch wenn die Temperaturen für die Jahreszeit durchaus im höheren Bereich hätten liegen können.

Richtung Wochenende zeigt der Mai dann allerdings erstmals, was wirklich in ihm steckt. So steigen die Werte spätestens am Sonntag flächendeckend auf über 20 Grad. In einigen Landesteilen geht es sogar auf die 30-Grad-Marke zu (mehr hier). Doch der nächste Dämpfer ist bereits im Anmarsch.

Wetter in NRW: Nicht schon wieder!

Wer sich am Freitag einen Brückentag nehmen konnte, wird sich freuen. Denn das freundliche Wetter des Vortags setzte sich in NRW überwiegend weiter fort. Erst am Samstag (20. Mai) sollen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder die ersten Wolken aufziehen. Bei Werten bis 20 Grad sollen im Osten dann auch wieder vereinzelt ein paar Schauer herunterkommen.

Doch das ist nur ein Vorgeschmack dessen, was uns schon den ganzen Mai über schon geblüht hat. Nach einigen sonnigen Abschnitten sollen am Nachmittag und Abend schon wieder Schauer und Gewitter durch das Land ziehen. Vereinzelt ist sogar Starkregen nicht ausgeschlossen. Am Montag (22. Mai) kommt es dann noch dicker.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 17 bis 20 Grad, nachts 12 bis 10 Grad

Sonntag: 24 bis 27 Grad, nachts 14 bis 11 Grad

Montag: 25 bis 28 Grad, nachts 14 bis 12 Grad

Heftige Gewitter im Anmarsch: „Das volle Programm“

Zwar soll es zum Anfang der Woche in NRW noch wärmer als am Wochenende werden. Doch bei dem, was uns erwartet, müssen wir von einer schwülwarmen Suppe ausgehen. Den Vorhersagen der Meteorologen zufolge sollen sich am Montag „heftige“ Gewitter entladen, wie unter anderem Dominik Jung („wetter.net“) warnt.

Nach Angaben des Wetter-Experte drohen Starkregen, Hagel und Sturmböen: „Das volle Programm.“ Eine gute Nachricht: Bei den frühsommerlichen Temperaturen soll es bis Anfang Juni erst einmal bleiben.