NRW-Wahrzeichen völlig verändert – Besucher schauen plötzlich irritiert nach oben

NRW ist bekannt für eindrucksvolle Bauwerke: Der Kölner Dom zieht jedes Jahr Millionen Besucher an, das Ruhrmuseum auf Zollverein erzählt spannende Industriegeschichte, und das Schloss Nordkirchen gilt als westfälisches Versailles. Auch im ländlicheren Teil von NRW, in Ostwestfalen-Lippe, steht ein Denkmal, das Geschichte geschrieben hat – und nun wieder Geschichte schreibt.

Das Hermannsdenkmal bei Detmold, die höchste Statue Deutschlands, hat ein überdimensionales Fußballtrikot bekommen. Die riesige Figur des Cheruskerfürsten Arminius wurde mit einem blauen Trikot von Arminia Bielefeld eingekleidet (>>> hier mehr zum Hintergrund). Damit wurde ein Bild Realität, das vor gut sechs Wochen durch soziale Netzwerke kursierte – ein KI-generiertes Motiv, das den Hermann im Trikot zeigte. Jetzt wurde diese Idee in NRW tatsächlich umgesetzt.

NRW: Wahrzeichen sieht plötzlich ganz anders aus

Das maßgeschneiderte Trikot mit Schüco-Schriftzug besteht aus rund 130 Quadratmetern Stoff und wurde von einem engagierten Team aus Schneiderinnen gefertigt. Laut Jan Banze, Pressesprecher der Firma Schüco, misst der Dress neun Meter in der Länge und gut sieben Meter in der Breite. Um dem Wind in luftiger Höhe zu trotzen, wurden Taschen für Sandsäcke eingenäht. Die aufwendige Aktion ist ein echter Blickfang in NRW.

Bereits am Mittwochmorgen (14. Mai) begannen die Arbeiten am Denkmal. Die Statue misst vom Sockel bis zur Schwertspitze knapp 54 Meter. Mit dabei waren prominente Unterstützer aus NRW, darunter Ex-Arminia-Stürmer Fabian Klos, Detmolds Bürgermeister Frank Hilker und der Landrat des Kreises Lippe, Axel Lehmann.

Die höchste Statue nicht nur in NRW, sondern in ganz Deutschland: das Hermannsdenkmal in Detmold. Foto: IMAGO/Zoonar

Trikot-Aktion als Motivation für Arminia Bielefeld im DFB-Pokalfinale

Die Aktion ist Teil der Vorbereitungen auf das DFB-Pokalfinale am 24. Mai. Arminia Bielefeld, als Zweitligist klarer Außenseiter, trifft auf den Bundesligisten VfB Stuttgart. In NRW wächst die Vorfreude auf das Finale spürbar. Bereits 1999 hatte das Hermannsdenkmal ein ähnliches Trikot getragen, ebenfalls in den Vereinsfarben. Zwei Jahre später fand diese besondere Maßnahme sogar Eingang ins Guinness-Buch der Rekorde.

Das Projekt soll die Euphorie in NRW rund um das große Fußballereignis noch einmal anheizen. Symbolisch passt der heldenhafte Arminius gut zur Rolle des „Underdogs“, die Arminia Bielefeld im Finale einnimmt – ganz so wie einst Arminius beziehungsweise Hermann der Cherusker, der Sieger der Varusschlacht, der laut Legende im Teutoburger Wald die Römer zurückschlug.