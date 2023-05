Wetter in NRW: „Voll-Sommer“ rollt auf uns zu – Experte kann es kaum glauben

Was für eine irre Wetter-Wende in NRW! Nachdem die Prognose für Mai zunächst kalt und nass aussah, können sich Sommer-Fans jetzt doch noch freuen. „Nun legt der Mai buchstäblich den Turbo ein“, fasst es Wetter-Experte Dominik Jung am Dienstag (16. Mai) zusammen.

Doch vorher müssen wir in NRW noch ein paar wenige durchwachsene Tage durchstehen.

Wetter in NRW wird endlich besser

Meteorologe Dominik Jung stellt seine neueste Prognose am Dienstag vor einer orange-rot-gefärbten Wetter-Wand dar – und das bedeutet gute Nachrichten für alle, die sehnlichst auf den Sommer warten. Denn es wird endlich warm in NRW! „Man mag es kaum glauben: Der Voll-Sommer ist bei uns eingetroffen“, platzt es auch aus dem Experten von „Wetter.net“.

Zwar bleibt es diese Woche noch verhältnismäßig kalt, wie der Experte in dem Youtube-Video prognostiziert. So gibt es zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag (18. Mai) nur moderate Temperaturen bis zu 15 Grad in NRW, während es in Teilen von Deutschland sogar bis zu 20 Grad warm wird. Immerhin: Auch der Brückentag am Freitag und der Samstag sollen mit einem Mix aus Sonnenschein und Wolken freundlich bleiben mit Temperaturen um die 17 Grad.

+++ Wetter in NRW: Vatertags-Keule! Experte warnt – „Wird gefährlich“ +++

Am Sonntag (21. Mai) legt dann aber endlich der Sommer los! Laut Experte Jung könnte der Tag der bundesweite erste Hitze-Tag werden (im Osten kann es bis zu 30 Grad warm werden) – und auch in NRW steigen die Temperaturen auf um die 24 Grad an.

Wetter in NRW: So wird die letzte Mai-Woche

Sonnen-Anbeter sollten den Tag nutzen, kann es schon am Sonntagabend zu Schauern und Gewittern kommen. Glücklicherweise bleiben auch der Montag (22. Mai) und Dienstag (23. Mai) warm, die Temperaturen liegen um die 25 Grad und können im Laufe der Woche auch mal ansteigen.

Mehr Themen aus der Region:

Aber: „Einzelne Schauer und Gewitter werden uns spätestens ab Sonntagabend wieder begleiten“, macht Meteorologe Dominik Jung deutlich. Allerdings ist dabei wie in ganz Deutschland recht wenig Regen zu erwarten, es wird trockener als in den letzten Wochen in NRW.