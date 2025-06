Gruga Park Essen mit besonderer Aktion – Besucher bekommen es an der Kasse zu spüren

Der Sommer ist da! Und das steigert bei zahlreichen Menschen die Lust auf einen Spaziergang im Park. Auch der Gruga Park Essen wird vor allem während der warmen Jahreszeit zu einer echten Top-Adresse für Anwohner. Im Juli lockt der Gruga Park Essen mit einer besonderen Aktion.

Am 16. Juli beginnen die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games. Zwölf Tage lang findet dann im Ruhrgebiet und in Berlin das weltweit größte Sportfestival 2025 statt. Rund 8.500 studentische Spitzensportler werden erwartet, um in 18 Sportarten um Medaillen zu kämpfen. Und auch der Gruga Park Essen ist mit in dem Event involviert.

Gruga Park Essen: Diese Ticket-Hinweise musst du kennen

Die sportlichen Wettkämpfe finden unter anderen in der Grugahalle und der Messe Essen statt. Dabei wird auch der Grugapark Essen einer der Hauptstandorte sein: Vom 21. bis zum 26. Juli findet dort das Park-Festival statt – ein Programm aus Konzerten, Live-Performances und Mitmach-Aktionen vom Haupteingang bis zur Dahlienarena und in weiteren Teilen des Parks.

Und wer dem Gruga Park Essen in der Zeit von Montag, 21. Juli, bis Samstag, 26. Juli einen Besuch abstatten möchte, der muss einige Ticket-Hinweise beachten.

Der Einlass in den gesamten Grugapark kann in diesem Zeitraum mit folgenden Tickets erfolgen:

Jahreskarten Grugapark von 7 bis 15 Uhr über die Drehkreuze

FISU Day Ticket Essen für den jeweiligen Tag (13 Euro Vollzahler)

FISU Sport Ticket Essen für den jeweiligen Tag (18 Euro Vollzahler)

FISU Ground Pass für alle Tage (79 Euro Vollzahler)

Gruga Park Essen: Kassen sind geschlossen

Tagestickets für den Grugapark sind in diesem Zeitraum nicht nutzbar. Die Kassen des Grugaparks sind geschlossen. Außerdem erfolgt der Einlass zum Park Festival ausschließlich über den Haupteingang und den Eingang Orangerie. Ein weiterer Eingang wird am Tor neben „Kur vor Ort“ eingerichtet.

Ebenfalls wichtig zu wissen: Die freie Morgen- und Abendöffnung entfällt vom 16. bis zum 30. Juli während Aufbau, Veranstaltung und Abbau.