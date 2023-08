Wetter in NRW: Experte macht ungewöhnliche Beobachtung – nächste Wende im Anmarsch

Das Wetter in NRW macht derzeit, was es will. Nach den vergleichsweise kalten und nassen Wochen sind die Temperaturen Ende letzter Woche mal wieder auf ein sommerliches Niveau zurückgekehrt. Doch schon am Samstag (12. August) folgte der nächste Dämpfer mit einem zwischenzeitlichen Temperatureinbruch und Regenschauern.

Seitdem ist es mehr als unbeständig. Sonnenphasen wechseln sich mit schauerartigen Regenfällen ab. Insbesondere im Südosten von NRW krachte es Anfang der Woche gewaltig. Auch am Dienstag (15. August) lauern die nächsten Unwetter – vor allem im Osten des Landes. Zum Wochenende wird es dann richtig heiß. Ziemlich ungewöhnlich, findet Wetter-Experte Dominik Jung.

Wetter in NRW: „Unangenehm“

„Normalerweise heißt es ja: ‚Erst die Blitze, dann die Hitze‘. In diesem Fall heißt es eher: ‚Erst die Hitze, dann die Blitze’“, kommentiert der Meteorologe die aktuelle Wetterlage. Tatsächlich müssen wir uns nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch bis Donnerstag immer wieder auf Gewitter und Starkregenfälle einstellen.

Erst am Freitag soll es dann trocken bleiben – und prompt soll das Thermometer wieder die 30-Grad-Marke knacken. In Ballungsräumen blüht uns dann eine tropische Nacht mit Werten um die 20 Grad. „Zum Schlafen sehr unangenehm“, merkt Dominik Jung an. Das Wochenende soll dann ersten Prognosen zufolge noch heißer und nach Angaben des Wetter-Experten auch sehr schwül werden.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 24 bis 26 Grad, nachts 15 bis 12 Grad

Donnerstag: 24 bis 26 Grad, nachts 17 bis 13 Grad

Freitag: 27 bis 30 Grad, nachts 20 bis 15 Grad

Wende nach Hitze-Welle in NRW

Das von Dominik Jung („wetter.net“) bezeichnete „Waschküchenwetter“ setzt sich dabei fort – zum Leid wetterfühliger Menschen, die derzeit mit ihrem Kreislauf zu kämpfen haben. Sie müssen voraussichtlich noch bis Mitte nächster Woche aushalten.

Denn dann sollen die Temperaturen wieder merklich sinken. In der zweiten Augusthälfte sollen die Werte demnach nicht mehr über die 25-Grad-Marke klettern. Es scheint also, als würde der Sommer an diesem Wochenende sich noch ein letztes Mal aufbäumen, bis langsam der Herbst eingeläutet wird.