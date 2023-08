Wetter in NRW: Experte warnt vor übler Entwicklung – HIER droht Gefahr! „Hat es in sich“

Es braut sich was zusammen in NRW. In einigen Teilen des Landes droht am Montag (14. August) eine brisante Wetter-Lage. Schuld daran sind warme und kalte Luftmassen, die sich nach Berechnungen der Meteorologen unter anderem genau über NRW treffen.

Die Folge: Gewitter mit teilweise schweren Starkregenfällen. Wetter-Experte Dominik Jung spricht sogar von Überschwemmungsgefahr. Und das ist nicht die einzige üble Aussicht für diese Woche.

Wetter in NRW „hat es in sich“

NRW ist an diesem Montag zweigeteilt. Im Nordwesten bestimmen vergleichsweise kühle und trockene Luftmassen das Wetter. Von Südwesten her drückt hingegen heiße und feuchte Luft ins Land. Dort, wo beide Luftmassen aufeinandertreffen, drohen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag Gewitter, Sturmböen und kräftige Schauer. „Diese markante Luftmassengrenze hat es in sich“, warnt auch Wetter-Experte Dominik Jung.

Zunächst musst du insbesondere im Südosten des Landes mit den lokalen Gewittern rechnen. In der Nacht zum Dienstag ziehen die Gewitter dann auch weiter Richtung Norden. Im Verlauf des Dienstags rechnen die Wetter-Experten sogar mit lokalen Unwettern mit Starkregen (bis zu 35 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit) und Hagel. „Das wird eine sehr unangenehme Wetter-Woche werden“, prognostiziert Dominik Jung und spielt dabei nicht nur auf die anstehenden Gewitter an.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 25 bis 27 Grad, nachts 16 bis 13 Grad

Mittwoch: 24 bis 26 Grad, nachts 15 bis 12 Grad

Donnerstag: 24 bis 26 Grad, nachts 16 bis 13 Grad

Wetter-Aussichten „unangenehm“

Zwar können wir uns nach langen Wochen der Kälte und Regen wieder über sommerliche Temperaturen freuen. Doch damit geht nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net“) eine drückende Schwüle einher. „Das bringt so manchen Kreislauf ins Wanken“, fürchtet der Wetter-Experte.

Die feuchtschwüle Luft soll sich dann auch im Verlauf der Woche immer wieder in Gewittern in NRW entladen. Genießer-Wetter sieht leider anders aus.