Wetter in NRW: Üble Vorhersage – DAS wird vielen gar nicht gefallen

Das Wetter in NRW lässt dieses Jahr alle Sommerfreunde ganz schön im Stich. Statt Sonne satt gibt es Regen und kühlere Temperaturen. Und auch diese Vorhersage dürfte Sonnenanbetern mal so gar nicht schmecken.

Das Wetter in NRW lässt weiterhin zu wünschen übrig. Während der Start in die Sommer-Monate noch vielversprechend verlief, fiel der Rest des bisherigen Sommers so gut wie ins Wasser. Und auch zu Beginn der Woche (14. August) müssen wir uns auf Regen und Gewitter einstellen!

Wetter in NRW: Wann wird es mal wieder richtig Sommer?

Alle, die sich den Sommer sehnlichst zurücksehnen, müssen also weiterhin verdammt stark sein. Nachdem es am Sonntag (13. August) bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad sowie einem schwachen bis mäßigen Wind meistens trocken bleibt, kommt es im Süden des Lands laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits am Montagvormittag zu einzelnen, mitunter kräftigen Regenschauern und auch Gewittern mit Starkregen.

Der Wind ist dabei schwach. Bei Gewitter sind nach Angaben des DWD jedoch auch Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen dann bei 24 bis 28 Grad, in Hochlagen bei 22 Grad. Zur Erinnerung: Als Sommertag gilt, wenn die 25-Grad-Marke geknackt wird.

Wetter in NRW: Stürmische Böen sind nicht ausgeschlossen

Am Dienstag (15. August) sind für NRW gebietsweise weitere Schauer und Gewitter, lokal auch mit Starkregengefahr angesagt. Die gute Nachricht: Am Nachmittag lockert sich das Wetter immer weiter auf. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen maximal 24 und 27 Grad und in Hochlagen bei 22 Grad. Dazu komme ein schwacher bis mäßiger Wind. Bei Schauern oder Gewittern sind auch starke bis stürmische Böen nicht ausgeschlossen. (mit dpa)

