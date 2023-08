Wetter in NRW: Experte mit eindeutiger Prognose – „Dicke Überraschung“

Das Wetter in NRW ist diesen Sommer die reinste Enttäuschung: Statt Sonne regnet es seit Wochen. Viele Sonnenanbeter setzen alle Hoffnungen jetzt in den Spätsommer und den Frühherbst. Doch was sagen die Wetter-Experten?

Die Ferien in NRW fielen 2023 buchstäblich ins Wasser: Das Wetter machte Familien mit Schulkindern hierzulande einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Doch viele wollen die Hoffnung auf ein Sommer-Comeback noch nicht aufgeben.

Wetter in NRW: Der Sommer kommt nochmal zurück!

Und müssen sie wohl auch gar nicht! „Der Sommer nimmt nochmal Anlauf und er könnte münden in einen sehr warmen September 2023“, prophezeit Wetter-Experte Dominik Jung in einem Youtube-Video am Samstag (12. August).

„Das ist die neuste Prognose des europäischen Wettermodels für den September 2023. Wir sehen hier dargestellt die Temperaturabweichungen im September 2023 im Vergleich zum langjährigen Mittelwert und wir sehen hier im Osten, aber auch im Süden, da könnte die Abweichung 1 bis 1,5 Grad über dem Klimamittel betragen. Im Norden und hier im Nordwesten maximal 0,5 bis 1 Grad über dem Klimamittel drüber und hier im Südwesten haben wir so einen kleinen Zipfel. Da würde die Abweichung 1,5 bis 2 Grad über dem Klimamittel betragen“, gibt Jung eine ausführliche Aussicht für den September und schiebt nach: „Wie immer gilt: Das ist nur eine grobe Abschätzung, ein grober Trend. Niemand sollte seinen Urlaub nach diesem Trend planen.“

Wetter in NRW: September wird wohl trocken

Und wie sieht es in Sachen Regen im September aus? Immerhin fiel der Sommer teilweise ganz schön ins Wasser. „Dicke Überraschung! Extrem zu trocken an der Nordsee und teilweise an der Ostsee“, lautet die Vorhersage des Wetter-Experten. Und auch der Rest des Septembers werde laut eines Wetter-Modells wohl größtenteils eher zu trocken. Man darf gespannt sein, ob Jung Recht behalten wird…