Wetter in NRW: Experte ist bei dieser Aussicht baff! „Geht sehr spannend weiter“

Das Wetter in NRW hat sich nach den letzten dann doch sehr regnerischen und kühlen Wochen wieder in eine Richtung gedreht, die vielen Menschen gefallen könnte. Nach dem gefühlten Herbst hat sich der Freitag (11. August) endlich mal wieder nach Sommer angefühlt. Jetzt hoffen natürlich alle darauf, dass sich das schöne Wetter auch etwas länger hält.

Ob wir in NRW auch in den nächsten Tagen auf Sommerwetter hoffen können, hat uns der Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ verraten. Laut seinen Prognosen können wir in der nächsten Zeit etwas erwarten, denn laut dem Meteorologen „geht es sehr spannend weiter“.

Wetter in NRW: Aussicht fürs Wochenende

In der kommenden Nacht zum Samstag (12. August) ist das Wetter in NRW noch wechselhaft. Es wird mit 17 Grad sehr mild, aber es sind einzelne Schauer und Gewitter zu erwarten.

Diese Wetterlage trifft uns im Westen auch am Samstag (12. August). Zum Teil können die Gewitter auch kräftig sein. Auch Unwetter können mit dabei sein – und das bei Temperaturen von etwa 21 Grad.

+++ Wetter in NRW: Hitze-Comeback – kommt es jetzt wieder dicke? +++

Am Sonntag (13. August) ist es dann schon wieder sommerlich bei einem Mix aus Sonne und Wolken und rund 23 Grad.

So geht’s kommende Woche weiter

Der Start in die neue Woche fällt dann sonnig aus. Laut dem Wetter-Experten Dominik Jung ist dann auch endlich das Badewetter wieder zurück. Am Montag (14. August) wird es mit rund 29 Grad sommerlich bis hochsommerlich warm.

Auch der Dienstag (15. August) bleibt sommerlich, bei 26 Grad. Hier und da ist aber auch mal ein Hitzegewitter möglich. Am Mittwoch (16. August) wird es einen Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen um die 23 Grad geben. Am Donnerstag (17. August) wird das Wetter leicht durchwachsen, aber immerhin weiter warm. Dann klettern die Temperaturen sogar auf fast 30 Grad nach oben.

Drittes Augustwochenende wird sehr heiß

Laut dem Wetter-Experten Dominik Jung könnte das dritte Augustwochenende sehr heiß werden. Seine Prognose für die Temperaturen liegen am Freitag (18. August) bei 28-35 Grad, am Samstag (19. August) bei 28-37 Grad und für den Sonntag (20. August) erwartet der Meteorologe Temperaturen zwischen 28 und 37 Grad.

„Es geht sehr spannend weiter“, kommentiert die drohende Wetterlage auch Experte Dominik Jung. Doch noch sei unklar, ob die Modelle auch das halten, was sie uns für NRW und den Rest Deutschlands versprechen.