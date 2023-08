Wetter in NRW: Hitze-Comeback – kommt es jetzt wieder dicke?

Über zwei Wochen war jetzt quasi Herbst in NRW. Kalt, nass und usselig. Doch jetzt holt das Wetter den Sommer zurück nach NRW – das verspricht uns Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“.

Allerdings übertreibt es der Sommer dann direkt wieder. Eine regelrechte „Hitzewelle“ könnte anstehen. Wann das Wetter in NRW schon wieder unerträglich werden könnte, erfährst du im Folgenden.

Wetter in NRW mit Kehrtwende

Aus Südwest-Europa kommen endlich wärmere Luftmassen nach Deutschland. „Der Sommer ist zurück“, sagt Jung – und wie. Schon am Donnerstag (10. August) und Freitag (11. August) wird es spürbar wärmer und auch die Sonne kommt auf 13 bis 15 Stunden am Himmel. Das gab es schon lange nicht mehr.

Bisher war der August alles andere als sommerlich. 1,6 Grad liegen wir bisher im Durchschnitt unter dem alten Klimamittel von 1961 bis 1990 und ganze 3,5 Grad unter dem neuen bis 2020. Dazu haben wir das Monatssoll an Regen bereits zu 67 Prozent erfüllt, das der Sonne hingegen nur zu 14 Prozent. Doch das dürfte schon bald wieder umschlagen – sowohl die Sonnenzeit als auch die Temperatur.

Hitzespitze im August

Im Süden des Landes ist es jetzt schon wieder sehr warm. Doch mit dem neuen Hoch „Karin“ wird sich diese Wärme bereits am Wochenende in Hitze umwandeln. Der Experte spricht von einer regelrechten „Hitzewelle“. In der dritten Augustwoche wird es noch wärmer. Selbst im Westen könnten wir dann an der 30-Grad-Marke kratzen.

Am Donnerstag (17. August) könnte es so weit sein, vermutet der Meteorologe. Am dritten Augustwochenende rechnet er sogar mit bis zu 38 Grad im Süden Deutschlands. „Die Hitze hat noch mal eins obendrauf gepackt.“ Und diese wärmeren Luftmassen könnten sich für längere Zeit über Deutschland festsetzen. Allerdings gibt es hier „große Unsicherheiten“, ob das wirklich so bleibt.

Denn kühlere Luftmassen versuchen im Norden immer wieder Fuß zu fassen und sich „reinzuschummeln“. Ob sie das schaffen? Das bleibt abzuwarten. Beständig wird es auf jeden Fall nicht, muss Jung enttäuschen. Zwar halten sich die Temperaturen aller Voraussicht nach bei circa 25 Grad im Westen, allerdings kann es immer wieder einzelne Gewitter geben. Eine trockene Hitzeperiode ist da weniger wahrscheinlich. Mehr Wetter-News von Dominik Jung erhältst du im YouTube-Channel von „wetter.net“.