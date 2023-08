Wetter in NRW: Experte hegt „Hitze-Phantasien“ – doch eine Sache bereitet Sorge

Wann kommt endlich der Sommer wieder? Diese Frage beschäftigt viele in NRW, die das Wettergeschehen aufmerksam beobachten. Sie dürfte das nasskalte Wetter der letzten Tage herbe enttäuscht haben.

Doch nun gibt ein Experte grünes Licht. „Der Sommer, er kommt zurück zu uns“, wagt Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ auszusprechen. Und wie! Was das Wetter in NRW in den kommenden Tagen und Wochen für uns in petto hat, erfährst du hier.

Wetter in NRW: Sommerhoch „Karin“ kommt

„Der August ist komplett abgestürzt“ – zumindest die erste Augustwoche sah bisher alles andere als nach Sommer aus. Die erste Woche lag schon 1,1 Grad unterm alten Klimamittel und sogar knapp drei Grad unter dem neuen. Gleichzeitig hat es bis zum 6. August so viel geregnet, dass das Soll bereits zu über 40 Prozent erfüllt ist.

Gut, dass es jetzt bessere Nachrichten gibt. Denn ab Donnerstag (10. August) weht ein anderer Wind. Dann beschert uns das Sommerhoch „Karin“ endlich wieder wärmere Luft und das Wetter soll auch beständiger und weniger nass werden. Gleichzeitig nimmt der Sommer direkt wieder einen „Hitze-Anlauf“.

„Hitze-Phantasien“ in NRW

Wo aktuell gerade einmal 20 Grad herrschen, sollen es ab Donnerstag bereits 25 sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht am Freitag (11. August) sogar von bis zu 27 Grad aus. Und die neue Woche soll uns im Westen immer weiter an die 30-Grad-Marke führen. Bis zum 23. August erwartet Jung zwischen 25 und 30 Grad.

Es deute sich viel Wärme an, ob sie auch wirklich kommt, bleibe abzuwarten, nimmt der Experte noch ein wenig die Luft aus den Segeln. Denn die kühleren Luftmassen aus dem Nordosten könnten, wenn es nach dem europäischen Wettermodell geht, noch gegen die warmen halten. Längere Trockenphasen sollen kommen, doch Hitze-technisch gibt es hier und da noch „kleinere Unsicherheiten“, die deinen „Hitze-Phantasien“ im Weg stehen könnten.

Mehr Wetter-News von Dominik Jung gibt es im YouTube-Channel von „wetter.net“.