Wetter in NRW: Experte wagt es auszusprechen – „Versucht sein Comeback“

„Ja meine Güte. Was war das denn für ein Herbst-Wochenende?“, fragt sich Meteorologe Dominik Jung. Nicht einmal 20 Grad und Dauerregen – so sah das Wetter in NRW die vergangenen Tage aus. Aber nicht mehr lange!

Der Experte macht Hoffnung auf ein Sommer-Comeback. Doch vorher braut sich beim Wetter in NRW noch mal ordentlich was zusammen.

Wetter in NRW: Stürmischer Wochenanfang

Gleich am Montag (7. August) steht ein „Herbststurm“ ins Haus. Ein Sturmtief über der Ost- und Nordsee bringt Sturmböen und wechselhaftes Wetter mit sich, warnt der Meteorologe. Ab dem Vormittag frischt der Nordwestwind bereits mit Windböen um die 55 Kilometer pro Stunde auf. Im Hochsauerland und in der Nähe von Schauern kann es mit 70 Stundenkilometern dann so richtig stürmisch werden, ergänzt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Das „Vollherbstwetter“ scheint zunächst anzuhalten. Zum Wind gibt es noch jede Menge Regen in den nächsten Tagen. Bis einschließlich Mittwoch soll es noch recht nass bleiben. Da sind selbst im Westen 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter keine Seltenheit.

Jetzt kommt die Wende

Doch hier die guten Nachrichten: Ab Mittwoch steigen die Temperaturen wieder und auch die Sonne schafft es, öfter durch die Wolken zu brechen. „Der Sommer versucht sein Comeback“, freut sich auch Jung mit Blick auf die Wetterkarte. Schon am Freitag erwartet uns „bestes Bade- und Grillwetter“.

So warm wird es die nächsten Tage:

Montag : 17-20 Grad (im Bergland 12-15), nachts 12-10 Grad (8)

: 17-20 Grad (im Bergland 12-15), nachts 12-10 Grad (8) Dienstag : 18-21 Grad (14-16), nachts 10-14 Grad

: 18-21 Grad (14-16), nachts 10-14 Grad Mittwoch : 19-22 Grad, nachts 8-11 Grad

: 19-22 Grad, nachts 8-11 Grad Donnerstag: 22-24 Grad (17), nachts 10-14 Grad (8)

Quelle: DWD

Und nach einem kurzen Dämpfer am Samstag wird es am Sonntag schon wieder freundlicher. Der Trend bis Mitte, Ende August zeigt dann stabile 20 Grad und mehr, mit einzelnen Ausreißern um die 25 Grad. Vielleicht erwartet uns nun endlich eine längere und angenehmere Trockenphase.

