Wetter in NRW: Endlich Sommer in Sicht? Experte spricht Klartext

Das Wetter in NRW bringt derzeit hauptsächlich Tristesse. Zu Regen und kühlen Temperaturen kamen zu Beginn des August‘ auch noch starke Böen hinzu. Nach Sommer fühlt sich das wirklich nicht an.

Doch wann bringt das Wetter in NRW endlich höhere Temperaturen und Sonne ins bevölkerungsreichste Bundesland? Ein Experte hat nun eine eindeutige Prognose zu dem Thema abgegeben.

Wetter in NRW: August mit tristem Start

Wer gedacht hatte, dass mit dem August eventuell endlich der Wetterumschwung in NRW einsetzt, der wurde in den ersten Tagen des Monats sehr enttäuscht. Es blieb bei Regen und Temperaturen, die nur selten die 20-Grad-Marke knackten – hinzukam dann auch noch viel Wind. Aber besteht noch Hoffnung, dass in naher Zukunft endlich wieder der Sommer nach Nordrhein-Westfalen kommt?

Für die kommenden Tage heißt die Antwort ganz klar nein. Doch Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ hat auch gute Nachrichten für alle Sonnenanbeter im Gepäck. Im Verlauf der nächsten Woche könnten die Temperaturen deutlich ansteigen.

Wetter in NRW: Kommt der Sommer zurück?

Der Wetter-Experte prognostiziert, dass ab Mitte der kommenden Woche Hitze aus Afrika nach Deutschland kommt. Dementsprechend sollen auch die Temperaturen in NRW ab Mitte nächster Woche deutlich steigen. Am Mittwoch werden schon Temperaturen um die 26 Grad prognostiziert – Donnerstag sind es dann teilweise schon 32 Grad. Am Freitag könnte es nochmal um die zwei Grad wärmer werden.

Was vielen Einwohnern NRWs zusätzlich gefallen dürfte: Von Regen ist ab Mitte bis Ende nächster Woche wenig zu sehen – es könnte nur jeweils in der zweiten Tageshälfte zu kurzen Schauern oder Gewittern kommen. Es dürften also viele Sonnenstunden zusammenkommen. Einen kleinen Dämpfer hat Jung dann aber auch noch im Gepäck: „Das ist aber noch alles mit Vorsicht zu genießen.“ Die Wettermodelle sind sich nicht komplett einig.