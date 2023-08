Wetter in NRW: Sturmflut im Norden – jetzt kommt DAS auf den Westen zu

Heftige Böen am Montag und am Dienstagmorgen haben den Norden Deutschlands durchgerüttelt. An der Nord- und Ostsee wurden danke des Tiefs „Zacharias“ Windgeschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde und darüber gemessen. Es kam sogar zu Sturmfluten. Doch wie geht es weiter? Zieht der Sturm jetzt zu uns in den Westen?

Wir schauen zusammen mit dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung auf die Vorhersage für die kommenden Tage. Und um es es mal so zu sagen: Wirklich begeistert sieht der Experte von „wetter.net“ nicht aus.

Wetter in NRW: Zwei sommerliche Tage

„Immerhin, es wird wärmer – der Regen wird wärmer“, sagt Dominik Jung, um dann gleich nachzuschieben: „Scherz – es wird ein bisschen mehr Sonnenschein geben, es wird freundlicher werden, vor allem am Donnerstag und am Freitag kann sich die Sonne zeigen und die Temperaturen erreichen regional bis zu 30 Grad.“ Der Mittwoch wird insbesondere in NRW aber noch recht durchwachsen mit durchschnittlichen Regenmengen von 20 bis 25 Litern pro Quadratmeter.

Okay, Sturm ist also schon mal nicht in Sicht. Aber was dann? Kommt jetzt endlich wieder der Sommer in Fahrt? Können wir am Wochenende noch einmal den Grill anschmeißen? Der Meteorologe macht allen Garten- und Würstchen-Fans keine allzu großen Hoffnungen. Zwar zieht von Westen über Frankreich kommend das Hoch „Karin“ auf, das das Tief „Zacharias“ endgültig verdrängt und Platz macht für etwas mehr Sonne. 21 Grad „warm“ kann es daher am Mittwoch (9. August) bei uns im Westen werden. Mit 24 Grad am Donnerstag und 29 Grad am Freitag schließen sich zwei weitere schöne Tage an. Aber für den endgültigen Sommer-Durchbruch reicht es nicht.

Dominik Jung schaut auf die Vorhersage für Samstag und stellt fest: „Wir sehen ein Gewitter-Tief im Westen, es wird also schon wieder wechselhaft werden.“ 23 Grad und ab dem Nachmittag auch Regenschauer sind zu erwarten. Der Samstag werde daher der schlechtere Tag vom Wochenende, kündigt Jung an. Also fällt das Grillen wohl erst mal ins Wasser. Am Sonntag soll es dann bei 21 Grad und noch einzelnen Schauern wieder etwas freundlicher werden.