Große Musiala-Verkündung! FC Bayern lässt Fans jubeln

Für Fans des FC Bayern heißt es aktuell nur, warten und weiter Daumen drücken. Denn im Achtelfinale der FIFA Klub-WM gegen Flamengo Rio de Janeiro (4:2) musste der deutsche Rekordmeister ohne Jamal Musiala auskommen. Noch scheint sein Muskelbündelriss nicht vollkommen verheilt. Keine gute Nachricht, da der Youngster zweifelsohne die Zukunft des FC Bayern sein wird.

Das zeigt abermals diese Verkündung: Ab kommender Saison, sprich nach der Klub-WM, wird Musiala die Rückennummer zehn von Leroy Sane übernehmen. Das gab der FC Bayern am Dienstagmorgen (01. Juli) über die sozialen Medien offiziell bekannt. Sane wird sich ab der neuen Spielzeit Galatasaray Istanbul anschließen. Währenddessen gewinnt Musialas Rolle in München weiter an Stellenwert. Nicht, dass dieser nach dessen außergewöhnlichen Leistungen der letzten Jahre noch infrage stehen würde.

FC Bayern: Vertrag bis 2030 für Musiala

Trotzdem unterstreicht die Rückennummer die Bedeutung Musialas für Bayern Zukunft. Erst zu Beginn des Jahres unterschrieb Musiala einen Vertrag bis zum Sommer 2030. Diesen soll er als Führungspersönlichkeit und treibende Kraft im kreativen Offensivspiel erfüllen. Nach den Abgängen von Sane und auch Thomas Müller wird Musiala seine Rolle auf und neben dem Platz erweitern müssen. Denn eine gewisse Verantwortung bringt diese scheinbare Banalität einer Rückennummer doch mit sich.

Der Druck auf Musialas Schultern dürfte nicht abnehmen. In der jüngsten Vereinsgeschichte hat vor allem ein Mann die Nummer zehn geprägt: Arjen Robben, der die Bayern mit der Bürde auf seinem Rücken zum langersehnten Champions-League-Titel schoss – auch jetzt ein Ziel zwischen Wünschen der Fans und klaren Ambitionen des Vereins. Dass Musiala das Talent hat, die Bayern wieder an die europäische Spitze zu führen, sollte unumstritten sein.

Musiala: Führungsrolle nach Müller-Abgang?

Dabei gilt es, eines nicht zu vergessen: Der Junge ist erst 22 Jahre alt. Er wird sicher noch in die Rolle als Führungsspieler hineinwachsen. Kann zu dem Sprachrohr werden, das den FC Bayern in diesem Sommer nach 25 Jahren verlässt. Zunächst ist für Musiala eines viel entscheidender.

Seine Verletzung bestmöglich auskurieren und wieder fit werden! Denn nur ein Musiala, der seine volle Leistung auf dem Platz abrufen kann, hilft dem FC Bayern langfristig weiter. Ganz gleich, welche Rückennummer er auf dem Trikot trägt.