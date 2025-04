FC Bayern München: Nach Mega-Schock um Musiala – jetzt herrscht bittere Gewissheit!

Der 3:1-Auswärtssieg des FC Bayern München in Augsburg wurde am Freitagabend (4. April) zur Nebensache. Die verletzungsbedingte Auswechslung von Jamal Musiala sorgt beim deutschen Rekordmeister für Sorgenfalten.

Denn den ohnehin schon verletzungsgeplagten Münchenern drohte nach den Verletzungen von Manuel Neuer, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Hiroki Ito mit Musiala der nächste hochkarätige Ausfall. Einen Tag nach dem Sieg in Augsburg herrscht für den FC Bayern München nun bittere Gewissheit.

FC Bayern München: Musiala erleidet Muskelbündelriss

Die Befürchtungen vieler FCB-Fans haben sich am Ende bestätigt: Wie die Bayern am Samstagmittag (5. April) bekannt gegeben haben, hat sich Musiala einen Muskelbündelriss im hinteren, linken Oberschenkel zugezogen. Eine Hiobsbotschaft für Vincent Kompany, der damit vorerst ohne seinen Offensivstar auskommen muss.

Wie lange der deutsche Nationalspieler ausfallen wird, dazu machte der Rekordmeister keine Angaben. Für gewöhnlich sind Spieler bei einer solchen Verletzung allerdings mehrere Partien spielunfähig, bis zu sechs Wochen kann der Heilungsprozess in Anspruch nehmen.

Musiala fehlt im Saisonendspurt

Damit steht fest: In den beiden Viertelfinal-Duellen der Champions League gegen Inter Mailand wird Musiala seiner Mannschaft definitiv nicht zur Verfügung stehen. Ein herber Verlust für den FCB, der damit eine seiner wichtigsten Stützen verliert.

Nach den jüngsten Ausfällen in der Defensive gehen Trainer Kompany damit auch in der Offensive allmählich die Optionen aus. Ob Thomas Müller auf der Zehnerposition im jetzigen Stadium seiner Karriere noch ein adäquater Ersatz für Musiala sein kann, ist zumindest zu bezweifeln. Möglicherweise läuft es am Ende auf Leon Goretzka hinaus, den es aus dem zentralen Mittelfeld eine Position nach vorne ziehen könnte.