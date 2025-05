FC Schalke 04: Fimpel verkündet Star-Ausfall – schlägt nun SEINE Stunde?

Nach der Entlassung von Kees van Wonderen darf Jakob Fimpel einmal mehr als Interimstrainer für den FC Schalke 04 an der Seitenlinie stehen. Die Mission für den 36-Jährigen: Den Klassenerhalt mit einem Sieg in Düsseldorf unter Dach und Fach zu bringen.

Doch angesichts der jüngsten sportlichen Talfahrt muss Königsblau derzeit wohl kleine Brötchen backen. Dazu erreicht den FC Schalke 04 jetzt auch noch eine echte Hiobsbotschaft. Profitiert ein Juwel von einem Star-Ausfall?

FC Schalke 04: Schlägt jetzt endlich Sanchez‘ Stunde?

Die Personalsituation in der Schalker Innenverteidigung sieht nicht gerade rosig aus. Die ohnehin wackelige Defensive muss jetzt auch noch auf Tomas Kalas verzichten, der sich genau wie Jannik Bachmann im Mannschaftstraining verletzt hat und gegen die Fortuna aussetzen muss. Das verkündete Fimpel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Düsseldorf am Donnerstag (08. Mai).

Auch interessant: FC Schalke 04: Tillmann-Aussagen lassen Fans wüten – „Ist das sein Ernst?“

Angesichts der fehlenden Qualität in der Innenverteidigung des S04 könnte (endlich) die Stunde von Felipe Sanchez schlagen. Der Sommer-Neuzugang aus Argentinien hat sich bislang auf Schalke noch nicht durchsetzen können, durchlebt eine bittere erste Saison in Deutschland und wartet immer noch auf seinen Durchbruch. Zuletzt sammelte der 21-Jährige vor allem in der U23 Spielpraxis – also eben unter Fimpel.

Fimpel adelt Sanchez: „Richtig gut gemacht“

Und der Schalker Interimstrainer ließ es sich vor dem Spiel in Düsseldorf (Samstag, 10. Mai, 13 Uhr) nicht nehmen, die ein oder andere Lobeshymne auf den Linksfuß abzulassen: „Felipe hat es in den letzten Wochen bei uns richtig gut gemacht. Es hat ihm auch gutgetan, wirklich mal über 90 Minuten Spielpraxis zu sammeln“.

Ob Sanchez für das NRW-Duell bei den Profis eine Option darstellt, könne Fimpel allerdings noch nicht abschließend beurteilen. Angesichts seiner guten Erfahrungen mit dem Youngster erscheint zumindest ein Kaderplatz für den Argentinier jedoch mehr als realistisch.