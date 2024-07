Kühlschrank-Wetter in NRW: Doch plötzlich knallt es richtig

Das Wetter in NRW nimmt uns mit auf die nächste Achterbahnfahrt. Während die Temperaturen bis Freitag (26. Juli) kontinuierlich steigen, wird es am Samstag richtig turbulent.

So rechnen Meteorologen mit einer scharfen Wetter-Grenze, die am ersten Wochenendtag quer über die Republik verläuft. Nordwestlich davon herrscht dann plötzlich Kühlschrank-Wetter, während der Südosten förmlich gegrillt wird. Dazwischen soll es mächtig krachen. Auch in Teilen von NRW musst du mit heftigen Gewittern und Starkregen rechnen. Danach geht der Trend nur noch in eine Richtung.

Wetter in NRW: Plötzlich Herbst

23 bis 26 Grad, ab und an ein bisschen Regen, sonst viel Sonne. Das Wetter in NRW lässt sich zum Ende der letzten vollen Juli-Woche ertragen. Doch ab Freitagmittag soll es sich zuziehen. Und das Wochenende beginnt nach Angaben von Dominik Jung überraschend. So soll es nach Angaben des Wetter-Experten in Teilen von NRW maximal 16 Grad werden.

Regelrechtes „Herbstwetter“, wie Dominik Jung feststellt, während das Thermometer in Bayern auf bis zu 34 Grad steigen soll. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Samstag vor allem in der Südosthälfte des Landes mit Gewittern und Starkregen. Richtung Sonntag soll sich die Lage dann aber deutlich beruhigen.

Temperatur-Schock!

Und plötzlich bricht dann auch wieder der Hochsommer aus. Schon am Montag sollen es in NRW wieder 28 Grad werden. Bis Mittwoch sollen sich die Werte dann im Vergleich zu Samstag plötzlich verdoppelt haben. Denn da erwarten uns hochsommerliche laut Dominik Jung („wetter.net„) 32 Grad in NRW.

Und wer das Wetter in den letzten Wochen in NRW beobachtet hat, der weiß: Lange kann das nicht gutgehen. Schon am Donnerstag drohen die nächsten kräftigen Gewitter in NRW. Doch immerhin ein Trend bleibt bestehen: Bis Anfang August soll es dabei sommerlich warm in NRW bleiben.