Irres Wetter-Phänomen in NRW – doch es gibt einen großen Haken

Die Achterbahn-Fahrt nimmt beim Wetter in NRW einfach kein Ende. Auf ein paar Sonnentage folgen wieder Regen und teils schwere Gewitter (hier mehr dazu >>>). So langsam können wir das Wort „Sommer“ wohl kaum noch hören!

Doch jetzt sorgt mal zur Abwechslung nicht der Sommer für Furore. Er macht zwischenzeitlich Platz für ein regelrechtes Natur-Spektakel. Auch im Westen kannst du das Wetter-Phänomen jetzt sehen.

Wetter-Phänomen in NRW kurzfristig zu sehen

Denn jetzt zieht ein Meteoritenschwarm über NRW hinweg. „Die Persiiden sind unterwegs“, macht Diplom-Meteorologe Dominik Jung jetzt in seinem aktuellen Video beim Wetter-Kanal „wetter.net“ auf das Himmels-Spektakel aufmerksam.

Doch die Ankündigung des Experten kommt relativ kurzfristig. Denn schon in der Nacht zu Donnerstag (25. Juli) lockern die Wolken auf und machen die Sicht frei für den Sternschnuppen-Regen. Vielen dürfte die spontane Ankündigung aber gar nicht schmecken.

DAS steckt hinter dem Naturspektakel

Denn mitten in der Woche dürften wenige, die nicht gerade im Urlaub oder in den Ferien stecken die Möglichkeit haben, mitten in der Nacht das Himmelsspektakel zu verfolgen. Alle Jahre wieder zieht der Sternschnuppen-Strom über Deutschland hinweg und bringt den Nachthimmel zum Leuchten.

Eine gute Nachricht gibt es allerdings: Wer das Spektakel am Himmel verpassen sollte, der bekommt im August die zweite Gelegenheit. Denn in der Nacht zum 13. August steht der Höhepunkt des Perseiden-Stroms an. Bis einschließlich 24. August zieht er noch über uns hinweg. Wer seinen Blick dann gen Nordosten richtet, wird aus dem Staunen nicht mehr heraus kommen. Bleibt zu hoffen, dass auch dann der Nachthimmel in NRW wieder freie Sicht liefert.