Wetter in NRW: Experte mit eindeutiger Prognose – „Hitzespitze“

Das Wetter in NRW hat sich in den letzten Tagen endlich etwas Sommer-Mühe gegeben. Über einen längeren Zeitraum zeigte sich das Wetter in NRW endlich so, wie man es von ihm erwartet – mit blauem Himmel, vielen Sonnenstunden und warmen Temperaturen.

Doch wie es in Deutschland und NRW oft läuft, folgt auf die Sommer-Hitze auch früher oder später das nächste Gewitter (hier mehr zu der Prognose). Laut Wetter-Experte Dominik Jung ist das aber kein Grund, lange Trübsal zu blasen. Im Gegenteil: Das Sommer-Wetter kehrt nach NRW zurück!

Wetter in NRW: Auf Regen folgt wieder Sonnenschein

Nachdem uns das Wetter in NRW am vergangenen Wochenende Temperaturen über 30 Grad gebracht hatte, sehnt sich der ein oder andere Mensch vielleicht nach einer kleinen Abkühlung. Die gibt es am Dienstag (23. Juli), wenn der Himmel Regenwolken und Gewitter vorbeischickt.

Schon am Mittwoch (24. Juli) gibt der Sommer laut Dominik Jung, Meteorologe von „Wetter.net“, dann aber wieder richtig Gas, vor allem der Donnerstag (26. Juli) wird „sommerlich warm“. Richtung Wochenende hin steigen die Temperaturen weiter. „Freitag und dann zum Wochenende wird’s nochmal richtig heiß werden, da gibt’s eine neue Hitzespitze“, prognostiziert Jung in seinem aktuellen Youtube-Video.

Wetter in NRW: Nicht so schlimm, wie im Osten

Wer jetzt schon panisch einen neuen Ventilator bestellt oder über einen Auszug aus seiner Dachgeschoss-Wohnung nachdenkt, muss allerdings nichts überstürzen. In NRW klettern die Temperaturen am Wochenende auf angenehme 23 bis 25 Grad, während die Menschen im Osten schwitzen müssen. Dort kann es bis zu 36 Grad heiß werden!

Das dürfte vielen Menschen trotz Sommer tatsächlich zu viel des Guten sein, sodass das Wetter in NRW wohl aktuell wenig Grund zum Meckern gibt. Schließlich ist für jeden mal etwas dabei – mal Sommer mit 30 Grad, mal ein bisschen Regen-Abkühlung oder mildere, aber sonnige Temperaturen unter 25 Grad.