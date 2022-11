Wetter in NRW: Menschen genießen letzte Sonnenstrahlen – was dann folgt, ist extrem ungemütlich

Ende Oktober hat uns das Wetter in NRW reichlich verwöhnt. Am Wochenende kletterte das Thermometer noch einmal auf sommerlich warme 25 Grad. Doch mit Ablauf des Oktobers ist mit den goldenen Tagen jetzt erst einmal Schluss. Mit Beginn des Novembers scheint endgültig der Herbst zu starten.

Zwar deutet einiges darauf hin, dass die Temperaturen weiterhin auf einem ungewöhnlich hohen Niveau bleiben. Doch in den nächsten Tagen musst du dich dennoch auf reichlich ungemütliches Wetter einstellen. Die Vorläufer davon bekommen wir schon an Allerheiligen zu spüren.

Wetter in NRW: Jetzt wird es ungemütlich

Bei Temperaturen bis 18 Grad und verbreitet Sonnenschein konnten viele Menschen den stillen Feiertag in NRW bei ausgiebigen Spaziergängen genießen. Dabei blies ihnen jedoch schon seit den Morgenstunden ein frischer Wind aus Südwest ins Gesicht. In Hochlagen musstest du nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sogar mit stürmischen Böen rechnen.

Demnach soll der kräftige Wind auch in den nächsten Tagen anhalten. Gleichzeitig rechnen die DWD-Experten ab Mittwoch mit einer grauen Suppe am Himmel und einzelnen Schauern. Dabei musst du sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag mit starken Böen rechnen. Am Abend soll es dann extrem ungemütlich werden.

Wetter-Prognose in NRW: Die Temperaturen:

Mittwoch: 13 bis 17 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 5 Grad

Donnerstag: 13 bis 16 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 5 Grad

Freitag: 11 bis 13 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 5 Grad

Miese Wetter-Aussichten in NRW

Die Meteorologen gehen davon aus, dass eine kräftige Regenfront auf uns zukommt. Von Donnerstag auf Freitag soll es dann so richtig nass werden, während uns weiterhin ein kräftiger Wind um die Ohren pustet. Dabei schafft es die Temperaturen nur noch mit Mühe in den zweistelligen Bereich. Wohlfühl-Wetter sieht anders aus.

Wer zum Wochenende hin auf Besserung hofft, dürfte enttäuscht werden. Denn auch am Freitag und Samstag drohen erneut Regenfälle in NRW. Zum Wochenanfang könnten dann die Temperaturen nach ersten vagen DWD-Prognosen langsam wieder ansteigen. Zu diesem Schluss kommen auch andere Experten. Sie haben ihre Prognose für November über den Haufen geworfen.