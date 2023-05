Wetter in NRW: Irre Wende zeichnet sich ab! Experte mahnt – „Mit Vorsicht zu genießen“

Von wegen Wonne-Monat Mai. Das Wetter in NRW ist aktuell eher auf Krawall gebürstet (mehr hier). Immer wieder suchen uns Schauer und Gewitter heim. Am Wochenende schüttete es in einigen Landesteilen wie aus Kübeln. Dabei liefen sogar zahlreiche Keller voll.

Auch zu Beginn der Woche sieht die Wetter-Vorhersage für NRW alles andere als rosig aus. Doch es gibt auch einen Lichtblick. Die Rede ist sogar von Werten bis zu 30 Grad!

+++ Lotto-König Chico schaut BVB-Sieg von VIP-Tribüne –unfassbar, was er rund ums Spiel erlebt! „Nicht normal“ +++

Wetter in NRW: Nächste Unwetter im Anmarsch

Schon am Wochenende hat es ordentlich gescheppert in NRW. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) musst du auch in dieser Woche immer wieder mit Schauern und Gewittern rechnen. Westlich des Rheins musst du am Montag (8. Mai) mit Gewittern rechnen. Dabei sind lokal sogar wieder Starkregen-Fälle mit bis zu 25 Litern pro Quadratmetern möglich.

Am Dienstag soll es dann in ganz NRW richtig nass werden. Laut Dominik Jung („wetter.net“) komme das Tief wegen weniger Luftströmungen gar nicht vom Fleck. Deshalb drohen dann erneut lokal Überflutungen und vollgelaufene Keller. Am Sonntag hatte es die neben NRW vor allem in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gegeben. Nun drohen die nächsten Unwetter in NRW. Hier sei in einigen Landesteilen bis Freitag mit bis zu 50 Litern Regen pro Quadratmeter zu rechnen. Das meiste davon dürfte den Prognosen des DWD zufolge bis Mittwoch herunterkommen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 16 bis 20 Grad, nachts 12 bis 9 Grad

Mittwoch: 16 bis 19 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Donnerstag: 16 bis 19 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 5 Grad

Irre Wende im Anmarsch?

Ein Ausblick auf die Entwicklung der kommenden Wochen macht allerdings Hoffnung. So soll es demnächst endlich wärmer werden. Ersten Prognosen zufolge könnten die Temperaturen in zwei Wochen endlich dauerhaft über 20 Grad liegen. Einige Wettermodelle berechnen laut Dominik Jung für den 22. Mai sogar schon Werte über 30 Grad!

Mehr Themen:

Aber der Wetter-Experte bremst sofort die Erwartungen: Die Prognose sei „mit Vorsicht zu genießen“. Schließlich könne sich bis dahin noch viel an der Wetter-Vorhersage ändern. Und Sonnenanbeter müssen ohnehin vorerst mit einigen Wehrmutstropfen rechnen. Denn in den nächsten Wochen gibt es laut dem Meteorologen immer wieder deutliche Regensignale. Seinem Namen will der Wonne-Monat Mai also vorerst nicht wirklich gerecht werden.