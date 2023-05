Lotto-König Chico schaut BVB-Sieg von VIP-Tribüne –unfassbar, was er rund ums Spiel erlebt! „Nicht normal“

Sein Traum ist wahr geworden: Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, konnte sich nach seinem Lotto-Gewinn Ende vergangenen Jahres beinahe alles kaufen. Er gönnte sich einen Porsche, einen Ferrari, zahlreiche Luxus-Uhren und Klamotten.

Doch an einer Sache biss er sich zunächst die Zähne aus: VIP-Karten für seinen heißgeliebten BVB (mehr hier). Doch Chico wäre nicht Chico, wenn er nicht alle Hebel in Bewegung setzen würde, um sich auch diesen Wunsch zu erfüllen. Deshalb konnte der Lotto-Millionär am Sonntag (7. Mai) den 6:0-Kantersieg seiner Borussia gegen den VfL Wolfsburg von der VIP-Tribüne verfolgen. Es sollte kein gewöhnlicher Stadion-Besuch werden.

Lotto-König Chico: „Das ist nicht normal“

30 Jahre lang lebt Chico schon in Dortmund. In dieser Zeit habe er es genau einmal ins Stadion von Borussia Dortmund geschafft, berichtet Deutschlands berühmtester Lotto-Glückspilz am Sonntag (7. Mai). Damals Südtribüne. Nach dem 10-Millionen-Jackpot sieht die Welt nun ganz anders ein.

Ein Kumpel habe ihm Karten für die VIP-Tribüne besorgt. Beim Stand von 3:0 in der Halbzeit kann der Dortmunder sein Glück kaum fassen. „Ich bin jetzt das fünfte oder sechste Mal hier und die haben nicht ein Mal verloren (…). Das ist nicht normal. Das ist wirklich nicht normal.“ Von einem normalen Stadion-Erlebnis kann bei Chico grundsätzlich keine Rede sein. So konnte sich der 42-Jährige nicht nur über einen kurzen Austausch und Shake-Hands mit BVB-Legende Roman Weidenfeller freuen.

Polizist posiert mit Lotto-König-Chico

Auch außerhalb des Stadions hatte Chico alle Hände voll zu tun. Denn auch unter BVB-Fans ist der Lotto-Glückspilz bekannt wie ein bunter Hund. Ein Video bei Instagram zeigt, wie viele Anhänger für Selfie (Daumen hoch), Shake-Hands und einen kurzen Austausch mit dem Edel-BVB-Fan anhalten.

Sogar ein Polizist in voller Hundertschaft-Montur ließ es sich ein Selfie mit Chico nicht nehmen. „Gute Schicht dir noch“, wünscht der ehemalige Kranfahrer mit der JVA-Vergangenheit noch, bevor er ins Stadion verschwindet.

Auch nach dem Spiel geht das Bad in der Menge weiter. Ein Imbissbuden-Betreiber sagt: „Ich hab es im Fernsehen verfolgt. Er kommt einfach gut rüber. Er ist so positiv und lässt so viele Menschen an seinem Spaß und an seinem Glück teilhaben“, sagt der Dortmunder und richtet seine Worte dann direkt an Chico: „Deine Geschichte ist wirklich einzigartig. Du bist ein toller Typ.“ Nach der BVB-Gala waren die Fans am Sonntag also mächtig in Geberlaune.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.