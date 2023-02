Wetter in NRW: Heftige Entwicklung – damit hat niemand mehr gerechnet

Die Wetter-Achterbahn in NRW geht weiter. Nachdem das Thermometer tagsüber zuletzt an der 20-Grad-Marke kratzte, hatten einige Experten den Winter für dieses Jahr schon verabschiedet (mehr hier). Doch nach dem milden Karnevals-Wetter in NRW folgt jetzt doch noch einmal der große Einbruch.

So müssen wir uns in den nächsten Tagen auf Wetter-Verhältnisse einstellen, von denen wir uns eigentlich innerlich schon verabschiedet hatten. Und die haben es in sich.

+++ Wetter in NRW: Experte kündigt Frühlings-Hammer an – „Achterbahnfahrt der Temperaturen“ +++

Wetter in NRW: Gefährliche Mischung im Anmarsch

So gehen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den nächsten Tagen zunehmend in den Keller. Am Freitag steigen die Werte noch einmal in einigen Landesteilen in den zweistelligen Bereich. Doch damit ist anschließend Schluss. Schon in der Nacht sinken die Temperaturen im Bergland unter den Gefrierpunkt. Hier müssen Autofahrer stellenweise schon mit Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe rechnen.

Ein gefährlicher Trend, mit dem auch über das Wochenende in tieferen Lagen zu rechnen ist. Denn in den folgenden Nächten musst du landesweit mit Frost rechnen. Im höheren Lagen könnten die Temperaturen laut DWD-Meteorlogen auf bis zu -7 Grad fallen.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 5 bis 7 Grad, nachts +2 bis -1 Grad

Samstag: 5 bis 8 Grad, nachts -2 bis -4 Grad

Sonntag: 3 bis 6 Grad, nachts -2 bis -5 Grad

Wetter in NRW: Schnee im Anmarsch

Doch droht nicht nur Glätte durch überfrierende Nässe. So gehen die Wetter-Experten in den nächsten Tagen auch immer wieder von Schnee-Fällen aus. Schon im Verlauf des Freitags können die ersten Flocken in höheren Lagen fallen. Auch am Samstag musst du hier immer wieder mit einzelnen Schneeschauern rechnen.

Mehr Themen:

Dann sind auch in tieferen Lagen ein paar Schneeregenschauer möglich. Da die kalten Nächte weitgehend trocken bleiben, ist von dichteren Schneefällen nicht auszugehen. Autofahrer sollten ab der Dämmerung jedoch weiter auf glatte Straßen durch überfrierende Nässe eingestellt sein.