Wetter in NRW: Experte mit deutlichen Worten – „Da knallt’s richtig“

Nach dem deutlichen Temperatursturz zu Wochenbeginn hat sich das Wetter in NRW am Donnerstag (27. April) beruhigt. Ein Hoch über Deutschland sorgt bei 13 bis 17 Grad für reichlich Sonnenschein. Auch in der Nacht sollen die Temperaturen im Gegensatz zu den vergangenen Tagen nicht mehr unter den Gefrierpunkt fallen.

Doch die Freude über den frühlingshaften Wetter-Einschub währt nur kurz. Denn schon am Freitag droht in NRW wieder Unheil.

Wetter in NRW: „Da knallt’s richtig“

„Ziemlich ruppig“, beschreibt Dominik Jung das, was uns blüht und warnt: „Da knallt’s richtig.“ Laut dem Wetter-Experten müssen wir uns in NRW auf Schauer und Gewitter einstellen. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht am Freitag von einer ungemütlichen Lage aus. Demnach drohen örtlich sogar stellenweise Starkregen-Fälle bis 15 Litern Regen pro Quadratmeter.

Laut Dominik Jung („wetter.net“) ziehen die ersten Schauer schon am Vormittag von Westen her auf. Im Tagesverlauf musst du dann in NRW immer wieder mit Gewittern rechnen. Dabei bläst uns ein kräftiger Wind um die Ohren. Der DWD spricht von stürmischen Böen bis 70 km/h.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen in den nächsten Tagen:

Freitag: 15 bis 18 Grad, nachts 9 bis 4 Grad

Samstag: 14 bis 17 Grad, nachts 6 bis 2 Grad

Sonntag: 16 bis 19 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Wetter-Vorhersage in NRW: So wird es am Wochenende

Der Freitag soll allerdings eine Ausnahme sein. Denn in den nächsten Wochen soll es wieder vergleichsweise trocken bleiben. Nach etwas Sprühregen am Samstag, sollen nur noch am Anfang der kommenden Woche ein paar Regentropfen herunterkommen.

Wer auf einen endgültigen Frühlings-Durchbruch hofft, dürfte allerdings enttäuscht werden. Denn die Temperaturen stagnieren in den nächsten Tagen bei Werten um die 15 Grad. Erst am ersten Mai-Wochenende könnte das Thermometer ersten DWD-Prognosen zufolge mal wieder die 20-Grad-Marke knacken.