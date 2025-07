Bittere Kunde kurz vor dem „Schlagermove“ in Hamburg: Der Wettergott macht Ärger

Am Samstag (5. Juli 2025) ist es endlich so weit. Der „Schlagermove 2025“ zieht wieder durch die Straßen Hamburgs. Hunderttausende werden an diesem Wochenende in der Hansestadt erwartet. Doch es scheint, als sei der Wettergott nicht zwingend Schlagerfan.

Ein Wetterchen wie im vergangenen Jahr, als der „Schlagermove“ zwar aufgrund der EM bereits im Mai stattfand, dafür aber mit strahlendem Sonnenschein bedacht wurde, scheint ausgeschlossen.

Schlechte Wettervorhersage für den „Schlagermove“

So berichtet unser Partnerportal „Schlager.de“ am Donnerstag mit Bezug auf „Wetter.com“, dass sich die Schlagerfans auf kühle Temperaturen, Wolken und sogar Regen einstellen dürfen. 16 bis 19 Grad werden erwartet, dazu eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent.

Also liebe Schlager-Fans, packt euch gut ein. Es könnte ungemütlich werden.

„Was Berlin kann, können wir auch in Hamburg“

Weißt du eigentlich wie der „Schlagermove“ entstanden ist? Wir haben für dich mal beim Veranstalter nachgefragt. Die Idee entstand 1997 in der ehemaligen Astoria Dancehall (Für Hamburg-Kundige: Ecke Holstenstraße, Simon-von-Utrecht-Straße). Fünf Freunde waren wie jeden Monat zu einer „Bad Taste Party“ zusammengekommen. Das Gespräch drehte sich um die Berliner Loveparade. Da reifte der Gedanke: „Was Berlin kann, können wir auch in Hamburg“. Allerdings viel kleiner.

Doch der „Schlagermove“ kam an. Bereits im ersten Jahr kamen 14 Trucks zusammen. In den kommenden Jahren wurden es mehr und mehr und mehr. Mittlerweile reisen jedes Jahr Hunderttausende für den größten Schlagerumzug der Welt nach Hamburg. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Die ganze Entstehungsgeschichte kannst du hier nachlesen.